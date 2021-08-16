Здоровье кишечника определяет риски сердечно-сосудистых заболеваний

Предварительно ученые знали, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисбактериозу – дисбалансу микрофлоры кишечника в пользу разрастания патогенных бактерий. Теперь ученые смогли определить механизм этого процесса.

К теме Альцгеймера можно вылечить гормоном щитовидной железы: детали исследования

Наши доклинические эксперименты подтверждают ключевую роль кишечной микробиоты в развитии сердечно-сосудистых заболеваний,

– заметила исследовательница, соавтор работы Мариана Биндлосс.

Какие нарушения обнаружили ученые

Ученые установили, что жирный рацион вызывает воспаление и повреждает эпителиальные клетки кишечника. У животных такое питание приводило к нарушению функции митохондрий и других негативных последствий, что провоцировало рост количества вредных бактерий в кишечнике.

В частности, усиленный рост кишечной палочки повышал производство метаболита ТМА, который (в результате определенных преобразований в триметиламин-N-оксид, ТМАО) ассоциируют с развитием атеросклероза и повышенным риском смертности у человека от любых причин.

Новая вероятная терапия

После того как ученые установили суть механизма нарушений в кишечнике вследствие употребления большого количества жирной пищи, ученые протестировали новый препарат для лечения воспалительных заболеваний кишечника и определили, что он восстанавливает функцию эпителиальных клеток кишечника, и сокращает уровень ТМАО.

Что известно о препарате

В основе препарата – 5-аминосалициловая кислота, которая восстанавливает работу митохондрий.

Ученые считают, что 5-аминосалициловая кислота в сочетании с пробиотиками может быть эффективным средством для восстановления микробиоты кишечника и предотвращать негативные последствия неправильного рациона.

Впрочем, такие выводы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний еще нужно подтвердить в клинических испытаниях.