Главный триггер сердечно-сосудистых заболеваний
Источник:EurekAlert
Несбалансированный жирный рацион нарушает микробиоту кишечника и запускает в организме механизмы, которые повышают риски болезней сосудов и сердца.
Здоровье кишечника определяет риски сердечно-сосудистых заболеваний
Предварительно ученые знали, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисбактериозу – дисбалансу микрофлоры кишечника в пользу разрастания патогенных бактерий. Теперь ученые смогли определить механизм этого процесса.
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Наши доклинические эксперименты подтверждают ключевую роль кишечной микробиоты в развитии сердечно-сосудистых заболеваний,
– заметила исследовательница, соавтор работы Мариана Биндлосс.
Какие нарушения обнаружили ученые
Ученые установили, что жирный рацион вызывает воспаление и повреждает эпителиальные клетки кишечника. У животных такое питание приводило к нарушению функции митохондрий и других негативных последствий, что провоцировало рост количества вредных бактерий в кишечнике.
В частности, усиленный рост кишечной палочки повышал производство метаболита ТМА, который (в результате определенных преобразований в триметиламин-N-оксид, ТМАО) ассоциируют с развитием атеросклероза и повышенным риском смертности у человека от любых причин.
Новая вероятная терапия
После того как ученые установили суть механизма нарушений в кишечнике вследствие употребления большого количества жирной пищи, ученые протестировали новый препарат для лечения воспалительных заболеваний кишечника и определили, что он восстанавливает функцию эпителиальных клеток кишечника, и сокращает уровень ТМАО.
Что известно о препарате
В основе препарата – 5-аминосалициловая кислота, которая восстанавливает работу митохондрий.
Ученые считают, что 5-аминосалициловая кислота в сочетании с пробиотиками может быть эффективным средством для восстановления микробиоты кишечника и предотвращать негативные последствия неправильного рациона.
Впрочем, такие выводы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний еще нужно подтвердить в клинических испытаниях.