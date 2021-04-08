В Чехии уже в четвертый раз за год пандемии COVID-19 сменили главу министерства здравоохранения страны. На этот раз с должностью попрощался Ян Блатны. Причина – отказ приобрести российскую вакцину.

Решение об увольнении Блатны принял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Теперь вакантное место главы Минздрава страны займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер.

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Заметим, что бывший министр здравоохранения считает решение Бабиша политически мотивированным. И подчеркнул, что его совесть чиста. Об утверждении вакцин от коронавируса, Блатны сказал, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что отставка Блатны не связана с его позицией по российской вакцины, и Чехия не будет регистрировать ее отдельно от ЕС. Главной причиной увольнения министра он назвал "различные подходы к управлению здравоохранения, в том числе лишняя бюрократия в министерстве".

Позиция власти

Действующий президент Чехии Милош Земан раскритиковал работу экс-главы Минздрава. По словам президента, Блатны не позволил чрезвычайное использования "Спутника V" в Чехии.

Тот, кто делает это, вредит Чехии и несет общую ответственность за людей, которые умирают из-за нехватки вакцин и медленные прививки,

– сказал президент.

Актуально! Новый министр здравоохранения уже заявил, что позволит использование российской вакцины в рамках клинических испытаний на добровольцах.

Недоверие к российской вакцине "Спутник V"