Главу Минздрава Чехии уволили после отказа приобрести российскую вакцину
В Чехии уже в четвертый раз за год пандемии COVID-19 сменили главу министерства здравоохранения страны. На этот раз с должностью попрощался Ян Блатны. Причина – отказ приобрести российскую вакцину.
Источник:"Чешское телевидение"
Решение об увольнении Блатны принял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Теперь вакантное место главы Минздрава страны займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер.
Важно Президент Аргентины, который вакцинировался российским "Спутником", заболел коронавирусом
Заметим, что бывший министр здравоохранения считает решение Бабиша политически мотивированным. И подчеркнул, что его совесть чиста. Об утверждении вакцин от коронавируса, Блатны сказал, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что отставка Блатны не связана с его позицией по российской вакцины, и Чехия не будет регистрировать ее отдельно от ЕС. Главной причиной увольнения министра он назвал "различные подходы к управлению здравоохранения, в том числе лишняя бюрократия в министерстве".
Позиция власти
Действующий президент Чехии Милош Земан раскритиковал работу экс-главы Минздрава. По словам президента, Блатны не позволил чрезвычайное использования "Спутника V" в Чехии.
Тот, кто делает это, вредит Чехии и несет общую ответственность за людей, которые умирают из-за нехватки вакцин и медленные прививки,
– сказал президент.
Недоверие к российской вакцине "Спутник V"
- Российская вакцина "Спутник V" вызывает беспокойство, так как ее зарегистрировали еще до завершения клинических испытаний. Российскую вакцину в ЕС до сих пор не зарегистрировали.
- А 17 марта Евросоюз принял решение не выдавать паспорта вакцинации людям, которых прививали российской несертифицированной вакциной "Спутник V".
- Во Франции резко высказались о российской вакцине от коронавируса. Правительство страны считает "Спутник V" инструментом пропаганды, а не медицинской помощи.
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