Проблема определения старения

Наши органы стареют с разной скоростью. Так у молодого человека, печень может быть, как у восьмидесятилетнего. Хотя вероятность развития тяжелых заболеваний и смерти становится выше с возрастом сама по себе, она не одинакова для людей одного поколения.

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Исследователи связывают это с тем, что биологическое старение является индивидуальным для каждого из нас и может быть важным показателем для определения реального состояния здоровья.

Уже существует несколько типов исследования тканей, клеток, химические и визуальные индикаторы биологического старения, а также способы определить соотносятся ли биологический и паспортный возраст. Однако все эти методы очень дорогие и трудоемкие, а забор образцов для него болезненный для пациентов.

Новое исследование старения

Но есть один орган, исследовать который можно достаточно подробно, дешево и безболезненно: глаз. С этой целью ученые обратились к методам машинного обучения и искусственного интеллекта. Компьютер научили определять биологический возраст сетчатки глаза человека по фотографиям глазного дна.

Исследователи взяли более 80 тысяч изображений почти 47 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. Фотографии глазного дна 11 тысяч человек, отличавшихся хорошим здоровьем, были использованы для проверки точности алгоритма. Машина смогла достаточно точно определять возраст глаза, и для этой группы разрыв оказался минимальным. У остальных подопытных, имевших худшее здоровье, глаза оказались "старше" своих владельцев.

Старение глаз свидетельствует о повышенном риске смерти

Далее ученые проверили, как разница в биологическом и паспортном возрасте связана с риском смерти от разных причин. У половины людей, принимавших участие в исследовании, глаза были "старше" на 3 года, в 28% – на 5 лет и у 4,5% – на 10. Для тех, у кого разница в возрасте была большой, риск смерти от большинства причин – кроме сердечно-сосудистых заболеваний и рака – вырос на 49 – 67%, относительно их здоровых сверстников.

При этом каждый год разрыв между биологическим и паспортным возрастом увеличивает риск смерти на 2%. Ученые надеются, что технология позволит более точно диагностировать риски для пациентов. Однако пока неясно, почему именно наблюдаемый возрастной разрыв коррелирует с риском смерти и как он образуется.