Как глаза пациентов могут рассказать о серьезных проблемах со здоровьем

Сердечная недостаточность является одной из основных причин смерти во всем мире. Исследования японских ученых показали, что врачу нужно лишь заглянуть в глаза своему пациенту с этим недугом, чтобы понять, сколько ему осталось жить.

Медики говорят, что пациенты с большими зрачками имеют более высокую вероятность пережить остановку сердца. Такое исследование провели в 2020 году.

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Как проводили исследование

Ученые сделали фотографии глаз 870 пациентов, госпитализированных с острой сердечной недостаточностью.

Средний возраст участников составлял 67 лет. Из всех пациентов – 37% женщины.

Затем участников разделили на тех, у кого были большие зрачки, и тех, у кого были маленькие. Влияние света также учитывали.

Потрясающие результаты

Исследование показало, что люди с меньшими зрачками вдвое чаще умирают. Через некоторое время умер 131 пациент, а 328 были госпитализированы из-за сердечной недостаточности.

Также 47% людей с меньшими зрачками снова госпитализировали. Тогда как у людей с большими зрачками госпитализаций было всего 28%.

Наши результаты показывают, что зрачки – это новый способ выявления сердечных пациентов с повышенным риском смерти,

– сказал автор исследования доктор Кохей Нозаки.

Сердечная недостаточность

Примерно 26 миллионов человек во всем мире живут с сердечной недостаточностью. Это опасное состояние, при котором сердце не может перекачивать достаточно крови для удовлетворения потребностей организма.

До 45% пациентов, поступивших в больницу с сердечной недостаточностью, умирают в течение одного года после попадания в больницу.

Причины недуга

Одной из причин обострения сердечной недостаточности является нарушение функции вегетативной системы организма, которая контролирует частоту сердечных сокращений, пищеварение, дыхание и другие системы организма. Анализ вегетативной функции обычно проводится с помощью изменений частоты сердечных сокращений. Однако этот метод неэффективен у пациентов с нарушением сердечного ритма, что часто встречается у людей с сердечной недостаточностью.

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Область зрачка также является еще одним способом оценки вегетативной функции и уже активно измеряется у пациентов с болезнью Паркинсона и сахарным диабетом. Исследование показало, что зрачок также может дать определенный прогноз для людей с сердечной недостаточностью.