Поскольку хронические заболевания могут ухудшить течение COVID-19, считается, что чем здоровее человек, тем у него больше шансов переболеть легко и без последствий. Ученые выдвинули гипотезу, что кишечные паразиты, особенно гельминты, каким образом способствуют снижению риска тяжелого течения коронавируса.

Как происходило исследования

В эфиопском исследовании, результаты которого еще не прошли экспертную оценку, приняли участие 500 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Около 87% в этой выборке имели бессимптомное, легкое или умеренное течение заболевания. Анализы кала показали, что 52% пациентов заражены одним или несколькими паразитарными инфекциями.

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Коронавирус и паразиты

Авторы исследования обнаружили, что пациенты с кишечными заболеваниями переносят COVID-19 легче, чем другие больные. Из 270 пациентов, у которых были обнаружены паразиты, только у 8% коронавирус протекал в тяжелой форме. В то же время группе без паразитарных инфекций с 248 человек в 47 были осложнения.

После корректировки данных с учетом возраста и наличия хронических заболеваний авторы исследования выяснили, что в целом наличие паразитарной инфекции снижает вероятность тяжелого течения COVID-19 на 60%. Самые высокие шансы перенести коронавирус в легкой форме были у пациентов с гельминтозом – 63%.

Почему паразиты влияют на ход коронавируса

Ученые предположили, что паразитарная инфекция может оказывать иммуномодулирующее действие, что влияет на реакцию организма при встрече с другими патогенами. Кроме того, паразиты могут изменить иммунный ответ организма на SARS-Cov-2.

Паразитарные инфекции широко распространены во всем мире, по данным ВОЗ, только гельминтами, которые передаются через почву, заражены около 1,5 миллиарда человек. В основном это жители стран третьего мира, однако даже в более развитых регионах пораженность населения паразитами достаточно высока.