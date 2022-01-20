В частности, инфекции, вызванные резистентными к антибиотикам бактериями, привели к смерти более 1,2 миллиона человек два года назад. Такие выводы исследования обнародовали в популярном медицинском журнале.

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Также, согласно докладу, устойчивость к антибиотикам сыграла роль в по меньшей мере 3,7 миллиона других смертей.

Это означает, что устойчивость к антибиотикам (или антибиотикорезистентность) является медицинской проблемой, масштабы которой по меньшей мере такие же большие, как у основных заболеваний вроде ВИЧ и малярии, и потенциально гораздо большие,

– говорится в исследовании.

Масштабы проблемы

Соавтор исследования, профессор Университета Вашингтона Крис Мюррей считает, что эти новые данные открывают истинные масштабы антибиотикорезистентности по всему миру. Он считает это "очевидным сигналом того, что мы должны действовать сейчас, чтобы противодействовать угрозе".

Кто в наибольшей опасности

Наибольший удар понесут беднейшие страны. Так, самая высокая смертность от устойчивости к антибиотикам наблюдается в субсахарской Африке и Южной Азии. Там она достигает 24 смертей на 100 тысяч человек.

Почему антибиотики становятся неэффективными В последние годы люди начали чрезмерно использовать антибиотики для обычных заболеваний. Это привело к тому, что они стали менее эффективными против серьезных инфекций. Чтобы от этого уберечься, исследователи рекомендуют срочно инвестировать в разработку новых лекарств и более разумно использовать уже имеющиеся. Большинство смертей от антибиотикорезистентности вызвала пневмония и другие инфекциями нижних дыхательных путей, а также инфекции кровотока, которые могут привести к сепсису.

Детали глобального исследования

Ученые оценили показатель смертности из-за устойчивости к антибиотикам на базе данных из 204 стран. Их проанализировала команда международных исследователей.