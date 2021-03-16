Группа экспертов заглянула на глубину более 3 000 метров Тихого океана. Ученые пытались найти новые типы микробных организмов, с которыми люди никогда не сталкивались раньше.

Совместное исследование, проведенное Лабораторией морской экологии Ротяна в Бостонском университете, лабораторией Кагана в Гарвардской медицинской школе, Бостонской детской больницей и правительством Республики Кирибати показало, что существуют бактерии, которые полностью чужеродны для человека.

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Эти бактерии настолько неизвестны организму человека, что иммунные клетки вообще их не распознают. Это разрушает давнее убеждение в том, что наши клетки могут распознавать любые бактерии, с которыми взаимодействуют.

Наша команда обнаружила и культивировала новые микробы, которые полностью невосприимчивы к иммунной системе человека,

– заявил доцент кафедры биологии Колледжа искусств и наук штата Нью-Йорк Рэнди Ротян.

Эти неожиданные выводы являются кульминацией пятилетних исследований, проведенных на территории 2000 морских миль в центральных водах Тихого океана. Работа проводилась в крупнейшем и самом глубоком объекте всемирного наследия ЮНЕСКО – на территориях островов Феникс.

Почему это важное исследование:

Микроорганизмы такого типа открывают возможности для новых биологических инструментов и терапевтических средств.

К примеру, использование молчаливых бактерий может быть способом доставки определенных лекарств в организм.

Также эти бактерии теоретически можно использовать для иммунной терапии.

Фактически, ученые сумели открыть новый мир бактерий.

Ученые продолжат свое исследование и постараются выяснить происхождение этих глубоководных бактерий. Также они выйдут за пределы вод Кирибати и будут исследовать глубины океана в водах США.