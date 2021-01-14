Генетическая модификация стрептомицетов помогла получить природный антимикробный агент в нужном в необходимом количестве. Белок под названием формикамицин может стать основой для новых перспективных антибиотиков.

Метициллин-резистентный золотистый стафилококк MRSA особенно быстро приспосабливается к антибиотикам. Его трудно подавить известными препаратами, а если у человека ослаблен иммунитет, то MRSA может обеспечить целый спектр тяжелых осложнений в кратчайшие сроки. Но исследователи из Центра Джона Иннеса, похоже, нашли выход. Исследование опубликовано в журнале Cell Chemical Biology.

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В природе всегда есть баланс. Некоторые микроорганизмы научились эффективно противостоять "злым" конкурентам. К примеру, бактерии вида Streptomyces formicae вырабатывают специфический белок формикамицин, который убивает другие микробы. И по неизвестным причинам стафилококк не может выработать к нему устойчивость. Чтобы понять свойства этого природного антибиотика, ученым необходимо научиться вырабатывать достаточное количество этого белка.

В естественных условиях Streptomyces formicae выделяют формикамицин лишь при определенных обстоятельствах.

Как ученые научили бактерии производить много формикамицина

Чтобы стимулировать этот процесс, ученые тщательно изучили геном бактерии.

Они нашли участки, которые отвечают за выработку нужного белка.

С помощью метода CRISPR / Cas9 ученые усовершенствовали наследственный материал микроорганизмов путем модификации.

Полученный ГМО-стрептомицет не только имеет 2 копии генов, которые стимулируют производство формикамицина, но и лишены "тормозов" этого процесса. Кроме этого, он может производить формикамицин в непривычном для этого среде, что очень удобно для промышленного производства антибиотика. В общем, выработка нового природного антибиотика возросла в 10 раз. Поэтому теперь ученые имеют возможность получить формикамицин в больших количествах и детально его изучить.

Даже если новое открытие не поможет разработать новый антибиотик, это поможет узнать, как стафилококк становится уязвимым.