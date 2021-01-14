ГМО-бактерии произведут в 10 раз больше антибиотика против стафилококка
Генетическая модификация стрептомицетов помогла получить природный антимикробный агент в нужном в необходимом количестве. Белок под названием формикамицин может стать основой для новых перспективных антибиотиков.
Метициллин-резистентный золотистый стафилококк MRSA особенно быстро приспосабливается к антибиотикам. Его трудно подавить известными препаратами, а если у человека ослаблен иммунитет, то MRSA может обеспечить целый спектр тяжелых осложнений в кратчайшие сроки. Но исследователи из Центра Джона Иннеса, похоже, нашли выход. Исследование опубликовано в журнале Cell Chemical Biology.
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В природе всегда есть баланс. Некоторые микроорганизмы научились эффективно противостоять "злым" конкурентам. К примеру, бактерии вида Streptomyces formicae вырабатывают специфический белок формикамицин, который убивает другие микробы. И по неизвестным причинам стафилококк не может выработать к нему устойчивость. Чтобы понять свойства этого природного антибиотика, ученым необходимо научиться вырабатывать достаточное количество этого белка.
В естественных условиях Streptomyces formicae выделяют формикамицин лишь при определенных обстоятельствах.
Как ученые научили бактерии производить много формикамицина
- Чтобы стимулировать этот процесс, ученые тщательно изучили геном бактерии.
- Они нашли участки, которые отвечают за выработку нужного белка.
- С помощью метода CRISPR / Cas9 ученые усовершенствовали наследственный материал микроорганизмов путем модификации.
Полученный ГМО-стрептомицет не только имеет 2 копии генов, которые стимулируют производство формикамицина, но и лишены "тормозов" этого процесса. Кроме этого, он может производить формикамицин в непривычном для этого среде, что очень удобно для промышленного производства антибиотика. В общем, выработка нового природного антибиотика возросла в 10 раз. Поэтому теперь ученые имеют возможность получить формикамицин в больших количествах и детально его изучить.
Даже если новое открытие не поможет разработать новый антибиотик, это поможет узнать, как стафилококк становится уязвимым.
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