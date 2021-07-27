ГМО-рис с Филиппин лечит детскую слепоту

В Филиппинах разрешили коммерческое производство генетически модифицированного золотого риса, обогащенного предшественником витамина А. Это первая такая страна в мире.

На Филиппинах около 17% детей в возрасте до пяти лет имеют дефицит витамина А, из-за чего часто развивается слепота. Поэтому ученые надеются решить эту проблему с помощью ГМО-риса.

К теме Ученые выпустили в природу миллионы ГМО-комаров

Пользу витамина А трудно переоценить – он необходим для нормального роста и развития, а также для правильной работы иммунной системы и зрения.

Согласно подсчетам ВОЗ, ежегодно дефицит витамина А приводит к 500 тысячам случаев детской слепоты. Примерно половина детей умирает в течение года после потери зрения.

В Азии рис является основным пищевым продуктом, поэтому его выбрали для модификации как самый простой и доступный способ для изменения ситуации среди населения.

Что известно о ГМО-рисе для профилактики слепоты

ГМО-рис назвали золотым в честь его яркого оттенка.

Разработкой этого продукта занимались на протяжении двух десятилетий, но ученым удалось обогатить зерна предшественником витамина А бета-каротином.

Продукт уже даже одобрили для коммерческого производства на Филиппинах.

США, Австралия и Канада уже проанализировали безопасность продукта для человека и оценили ее высоко. Но пока в этих странах коммерческое производство не разрешено. Сейчас такую ​​возможность рассматривает Бангладеш.

Еще один важный фактор – простота выращивания

По словам ученых, фермеры смогут выращивать золотой рис как обычный – без дополнительных удобрений или других изменений.

Единственное внесенное нами изменение – производство бета-каротина в зерне,

– объяснил Рассел Рейнке из Международного научно-исследовательского института риса.

Производство золотого риска начнется в отдельных провинциях страны в следующем году. А вот последствия для здоровья детей и профилактики слепоты в раннем возрасте можно будет оценить в течение нескольких лет.