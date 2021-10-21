На год дольше, чем нужно, – в ВОЗ заявили, сколько еще продлится пандемия

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 продлится на год дольше, чем предполагалось. Причина – медленные темпы вакцинации в бедных странах.

Это означает, что коронакризис может "легко затянуться до 2022 года". Об этом заявил старший руководитель ВОЗ Доктор Брюс Эйлуорд, старший руководитель ВОЗ.

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Он призвал богатые страны отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармацевтические компании могли отдавать предпочтение странам с низкими доходами. В частности, богатым странам надо "подвести итоги" своих обязательств, которые они взяли на саммите G7, по помощи с препаратами.

Я могу вам сказать, что мы не на правильном пути. Нам действительно нужно ускорить это, или вы знаете что? Эта пандемия продлится на год дольше, чем нужно,

– сказал Эйлуорд.

Перед этим глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в ближайшие месяцы мир может взять глобальную пандемию коронавируса под контроль, если справедливо распределит необходимые ресурсы.

Например, в Африке вакцинировали меньше 5% населения. На большинстве других континентов – 40%.

Только 1 из 7 доз, которые обещали фармацевтические компании и богатые страны, действительно достигли своих пунктов назначения в более бедных странах. Такие новые данные опубликовал Альянс благотворительных организаций The People's Vaccine.

Где вакцинация от коронавируса еще не началась

Согласно данным ВОЗ, вакцинация от коронавируса до сих пор не началась в трех странах мира:

Бурунди;

Эритрее (государство в Восточной Африке);

Северной Корее.

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 20 октября по всему миру зафиксировали свыше 242 миллионов больных COVID-19 и 4,9 миллиона смертей в результате болезни. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.