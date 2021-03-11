Годинами у швидкій: в Івано-Франківську в лікарнях "катастрофічно" бракує місць
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що в лікарнях області "катастрофічно" не вистачає місць. Станом на 11 березня на стаціонарному лікуванні перебувають 720 пацієнтів з COVID-19.
Источник:радіо "Західний полюс"
Пацієнти годинами чекають на госпіталізацію
За його словами ситуація "катастрофічна", зокрема, 10 березня, на вулиці Матейки пацієнти у машинах швидких чекали по дві години, аби їм виділили місце в медзакладі. Стан госпіталізованих був середньої важкості або важкий.
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Пацієнтів змушені виписувати ще хворими
Мер Івано-Франківська наголосив, що через зростання госпіталізацій лікарі змушені виписувати ще хворих на COVID-19 пацієнтів, стан яких вдалося стабілізувати.
Марцінків зазначив, що ресурси міських лікарень вичерпалися, тому потрібно залучати обласні установи.
Головне про ситуацію з COVID-19 в області
- Через складну ситуацію з коронавірусом та завантаженість в лікарнях, перших пацієнтів госпіталізовують у мобільний госпіталь, що на території Богородчанської лікарні.
- Івано-Франківщина потрапила до червоної зони карантину ще 22 лютого. Відтак, в області діють жорсткі правила: не працюють ТРЦ, непродовольчі магазини, заклади громадського харчування, навчання відбувається дистанційно, заборонені масові заходи.
- За даними РНБО, станом на 1 березня в області зареєстрували 70 956 випадків інфікування коронавірусом, з них 1323 – летальні. Одужали майже 52 тисячі людей. Від учора захворіли 533 мешкнці області.
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