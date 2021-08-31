Голос матери действует, как обезболивающее на младенцев: исследование

Младенцы, родившиеся до 37 недели беременности, считаются недоношенными, их помещают в специальный инкубатор, где кормят через специальный зонд и ежедневно берут анализы крови. Авторы нового исследования предложили простой способ облегчить боль и дискомфорт у малышей в этот период.

Врачи заметили, что когда мать разговаривала со своим недоношенным ребенком во время медицинских манипуляций, у него уменьшались признаки болевых ощущений и повышался уровень окситоцина – гормона, отвечающего за привязанность. Они предположили, что материнский голос оказывает положительный эффект на состояние малыша.

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Новое исследование

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые наблюдали за 20 недоношенными детьми в течение трех дней. Их матерей попросили присутствовать при ежедневном заборе крови. Первый раз образцы у 5 детей брали без присутствия родителей. На следующий день матерей попросили поговорить с ребенком за пять минут до инъекции, во время процедуры и после. В третий раз – спеть младенцу песню.

Ученые следили за изменениями болевых ощущений при помощи специального теста для недоношенных детей, который оценивает реакции по выражению лица ребенка, сердцебиению и другими физиологическими параметрами по шкале от 1 до 21. Все процедуры и поведение малышей были сняты на видео без звука, чтобы оценивать данные не зная, была ли рядом мать.

Голос матери улучшает состояние ребенка

Полученные результаты приятно удивили исследователей: когда у ребенка брали анализ без присутствия матери, его болевые ощущения оценивались в 4,5. Если мать разговаривала с ним, показатель снижался до 3, во время пения – до 3,8. По мнению ученых, речь влияет на детей лучше, поскольку женщине не приходится менять интонацию голоса.

Обезболивающий эффект материнского голоса подтвердили и тесты на окситоцин: когда с малышом разговаривали и пели, уровень гормона привязанности повышался почти вдвое. По словам ученых, это очень значительное увеличение.

Авторы исследования отметили, что такое взаимодействие матери и ребенка не только облегчает болезненные ощущения, но также помогает матери пережить этот непростой период и чувствовать себя вовлеченным в процесс развития малыша.

В другом исследовании международная группа ученых нашла еще один важный аспект пользы грудного вскармливания. У младенцев, получавших молоко в первые недели после рождения сердечные функции нормализовались в течение года.