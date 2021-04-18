Педиатр Ирина Платонова рассказала о ситуации, когда пациентам врачи назначают МРТ за один день сразу нескольких участков абсолютно без показаний.

По словам медика, МРТ не показывает вид головной боли у пациента. Ирина Платонова рассказала больше фактов о головной боли.

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10 интересных фактов о головной боли и ее диагностике:

1. Есть более 250 видов головной боли,

2. Головная боль может быть основным заболеванием, а может быть признаком сопутствующей патологии,

3. Гельминты не вызывают головную боль,

4. Большинство диагнозов головной боли можно поставить клинически без дополнительных методов обследования,

5. МРТ головного мозга – это дополнительный метод диагностики,

Наличие головной боли, но отсутствие признаков на МРТ не исключает диагноза того или иного вида головной боли. Не стоит надеяться "На МРТ все "чисто" значит не мигрень". МРТ может назначаться для исключения опухолей. Может, но не всегда нужно,

– написала врач.

6. Проверять сосуды при отсутствии других симптомов (судороги, потеря сознания, нарушений зрения, параличи, нарушения походки) не нужно,

7. Головная боль не возникает из-за "плохого кровоснабжения головного мозга",

8. "Головная боль от шеи" случается редко и сопровождается не только головной болью,

9. Дети, как и взрослые, страдают от головной боли. Она может возникнуть в любом возрасте,

10. Есть 17 препаратов для лечения мигрени.



Существует более 250 видов головной боли / Фото: Getty Images