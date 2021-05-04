Головная боль напряжения развивается вследствие стресса, эмоционального перенапряжения, переутомления и на фоне нарушения сна.

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В сообществе украинских врачей отметили, что сам механизм боли при головной боли напряжения связан с перенапряжением мышц головы и шеи, а не со спазмом сосудов.

"Баланс менеджмента ГБН заключается в формировании здоровых привычек, немедикаментозных методов и эффективных комбинаций и дозировок лекарств", – говорится в сообщении.

Головная боль напряжения: симптомы

Тупая, ноющая боль,

Ощущение сдавливания в области лба или затылочной области,

Болезненность кожи головы, шеи, мышц.

Головные боли напряжения подразделяются на:

Эпизодические ГБН, которые могут длиться от 30 минут до недели. Они возникают менее 15 дней в месяц в течение 3 месяцев, иногда могут стать хроническими.

Хронические ГБН, длящиеся несколько часов и могут быть непрерывным. Если головная боль возникает более 15 дней в месяц минимум 3 месяца. Она считается хронической.

Головную боль напряжения часто трудно отличить от мигрени. Также бывают и ГБН и мигрень одновременно. Но ГБН обычно не связаны с нарушением зрения, тошнотой и рвотой. Физическая активность не усиливает ГБН, хотя ухудшает боль при мигрени,

– добавляют в сообществе медиков.

В сообществе отмечается, что следует немедленно обратиться за неотложной помощью, если вы чувствуете:

– Резкую головную боль,

– Головная боль с лихорадкой, ригидность шеи, спутанное сознание, слабость, онемение, двоение, проблемы с речью,

– Головная боль после травмы головы.

Лечение головной боли напряжения