Головная боль напряжения развивается вследствие стресса, эмоционального перенапряжения, переутомления и на фоне нарушения сна.
Читайте также Главный автор фейков по вакцинации – Россия, – Степанов
В сообществе украинских врачей отметили, что сам механизм боли при головной боли напряжения связан с перенапряжением мышц головы и шеи, а не со спазмом сосудов.
"Баланс менеджмента ГБН заключается в формировании здоровых привычек, немедикаментозных методов и эффективных комбинаций и дозировок лекарств", – говорится в сообщении.
Головная боль напряжения: симптомы
- Тупая, ноющая боль,
- Ощущение сдавливания в области лба или затылочной области,
- Болезненность кожи головы, шеи, мышц.
Головные боли напряжения подразделяются на:
Эпизодические ГБН, которые могут длиться от 30 минут до недели. Они возникают менее 15 дней в месяц в течение 3 месяцев, иногда могут стать хроническими.
Хронические ГБН, длящиеся несколько часов и могут быть непрерывным. Если головная боль возникает более 15 дней в месяц минимум 3 месяца. Она считается хронической.
Головную боль напряжения часто трудно отличить от мигрени. Также бывают и ГБН и мигрень одновременно. Но ГБН обычно не связаны с нарушением зрения, тошнотой и рвотой. Физическая активность не усиливает ГБН, хотя ухудшает боль при мигрени,
– добавляют в сообществе медиков.
В сообществе отмечается, что следует немедленно обратиться за неотложной помощью, если вы чувствуете:
– Резкую головную боль,
– Головная боль с лихорадкой, ригидность шеи, спутанное сознание, слабость, онемение, двоение, проблемы с речью,
– Головная боль после травмы головы.
Лечение головной боли напряжения
- Ибупрофен,
- Диклофенак,
- Комбинация АСК с кофеином и парацетамолом может иметь отдельные преимущества вследствие сочетания средств с различным механизмом действия,
- Свежий воздух, регулярные физические упражнения,
- Достаточный сон,
- Регулярное сбалансированное питание,
- Отказ от курения и чрезмерного количества алкоголя,
- Когнитивно-поведенческая терапия,
- Методы релаксации (йога, глубокое дыхание, медитация).