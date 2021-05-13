Вакцинація різними препаратами дозволена

Учасники, які отримували змішаний графік вакцин, отримували частіші реакції, такі як озноб, втома, головний біль та біль у м'язах, ніж ті, що брали участь у стандартних не змішаних графіки.

До теми В Україні закінчуються вакцини AstraZeneca, призначені для першої дози

Наприклад, 34% людей, які отримали постріл AstraZeneca, а потім Pfizer – BioNTech, мали високу температуру, у порівнянні з 10% тих, хто отримував дві дози вакцини AstraZeneca.

Однак будь-які побічні реакції були короткочасними, без будь-яких інших проблем безпеки, писали дослідники.

Зверніть увагу! За останніми актуальними даними Міністерства охорони здоров'я, на побічні реакції після щеплення проти коронавірусу поскаржилося 0,22% українців від загальної кількості провакцинованих (станом на 11 травня – кількість вакцинованих становила 884 547 людей).

Які можливі побічні реакції після вакцинації

Джерело: МОЗ

Загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%):

підвищення температури;

втомлюваність;

загальна слабкість;

лихоманка;

озноб;

грипоподібний стан;

почервоніння та біль;

ущільнення;

набряк руки;

інфільтрація;

оніміння у місці введення.

Розлади опорно-рухового апарату (11,8%):

міалгія;

артралгія.

Невралгічні розлади (11,7%):

головний біль;

сонливість або безсоння;

тремор верхніх кінцівок;

парестезії;

запаморочення;

втрата орієнтації;

втрата свідомості;

оніміння язика.

Шлунково-кишкові розлади (3,21%):

блювання

діарея;

біль у животі;

спотворення смаку;

присмак металу.

Імунні розлади та розлади з боку шкіри (1,6%):