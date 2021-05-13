Вакцинация разными препаратами разрешена

Участники, которые получали смешанный график вакцин, получали более частые реакции, такие как озноб, усталость, головная боль и боль в мышцах, чем те, что принимали участие в стандартных не смешанных графиках.

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Например, у 34% людей, которые получили прививку AstraZeneca, а затем Pfizer – BioNTech, была высокая температура, по сравнению с 10% тех, кто получал две дозы вакцины AstraZeneca.

Однако любые побочные реакции были кратковременными, без каких-либо других проблем безопасности, писали исследователи.

Обратите внимание! По последним актуальным данным Министерства здравоохранения, на побочные реакции после прививки против коронавируса пожаловалось 0,22% украинцев от общего количества провакцинированных (по состоянию на 11 мая – количество вакцинированных составляло 884 547 человек).

Какие побочные реакции возможны после вакцинации

Источник: Минздрав

Общие расстройства и расстройства в месте введения (66,8%):

повышение температуры;

утомляемость;

астения;

лихорадка;

озноб;

гриппоподобное состояние;

покраснение и боль;

уплотнение;

отек руки;

инфильтрация;

онемение в месте введения.

Расстройства опорно-двигательного аппарата (11,8%):

миалгия;

артралгия.

Невралгические расстройства (11,7%):

головная боль;

сонливость или бессонница;

тремор верхних конечностей;

парестезии;

головокружение;

потеря ориентации;

потеря сознания;

онемение языка.

Желудочно-кишечные расстройства (3,21%):

рвота

диарея;

боль в животе;

искажение вкуса;

привкус металла.

Иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи (1,6%):