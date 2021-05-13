Вакцинация разными препаратами разрешена

Участники, которые получали смешанный график вакцин, получали более частые реакции, такие как озноб, усталость, головная боль и боль в мышцах, чем те, что принимали участие в стандартных не смешанных графиках.

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Например, у 34% людей, которые получили прививку AstraZeneca, а затем Pfizer – BioNTech, была высокая температура, по сравнению с 10% тех, кто получал две дозы вакцины AstraZeneca.

Однако любые побочные реакции были кратковременными, без каких-либо других проблем безопасности, писали исследователи.

Какие побочные реакции возможны после вакцинации

Источник: Минздрав

Общие расстройства и расстройства в месте введения (66,8%):

  • повышение температуры;
  • утомляемость;
  • астения;
  • лихорадка;
  • озноб;
  • гриппоподобное состояние;
  • покраснение и боль;
  • уплотнение;
  • отек руки;
  • инфильтрация;
  • онемение в месте введения.

Расстройства опорно-двигательного аппарата (11,8%):

  • миалгия;
  • артралгия.

Невралгические расстройства (11,7%):

  • головная боль;
  • сонливость или бессонница;
  • тремор верхних конечностей;
  • парестезии;
  • головокружение;
  • потеря ориентации;
  • потеря сознания;
  • онемение языка.

Желудочно-кишечные расстройства (3,21%):

  • рвота
  • диарея;
  • боль в животе;
  • искажение вкуса;
  • привкус металла.

Иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи (1,6%):

  • отек гортани;
  • насморк;
  • першение в горле;
  • крапивница;
  • зуд;
  • аллергическая сыпь;
  • покраснение лица.