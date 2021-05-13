Вакцинация разными препаратами разрешена
Участники, которые получали смешанный график вакцин, получали более частые реакции, такие как озноб, усталость, головная боль и боль в мышцах, чем те, что принимали участие в стандартных не смешанных графиках.
К теме В Украине заканчиваются вакцины AstraZeneca, предназначенные для первой дозы
Например, у 34% людей, которые получили прививку AstraZeneca, а затем Pfizer – BioNTech, была высокая температура, по сравнению с 10% тех, кто получал две дозы вакцины AstraZeneca.
Однако любые побочные реакции были кратковременными, без каких-либо других проблем безопасности, писали исследователи.
Какие побочные реакции возможны после вакцинации
Источник: Минздрав
Общие расстройства и расстройства в месте введения (66,8%):
- повышение температуры;
- утомляемость;
- астения;
- лихорадка;
- озноб;
- гриппоподобное состояние;
- покраснение и боль;
- уплотнение;
- отек руки;
- инфильтрация;
- онемение в месте введения.
Расстройства опорно-двигательного аппарата (11,8%):
- миалгия;
- артралгия.
Невралгические расстройства (11,7%):
- головная боль;
- сонливость или бессонница;
- тремор верхних конечностей;
- парестезии;
- головокружение;
- потеря ориентации;
- потеря сознания;
- онемение языка.
Желудочно-кишечные расстройства (3,21%):
- рвота
- диарея;
- боль в животе;
- искажение вкуса;
- привкус металла.
Иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи (1,6%):
- отек гортани;
- насморк;
- першение в горле;
- крапивница;
- зуд;
- аллергическая сыпь;
- покраснение лица.