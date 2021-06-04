Гомеопатия – еще большее зло, чем считалось: оказалось, что ею можно отравиться

Отравиться гомеопатическим средством непросто, поскольку действующих веществ в нем почти нет. Однако такой случай произошел.

Что такое гомеопатия

Гомеопатия – вид нетрадиционной медицины, который основан на принципе, что подобное лечится подобным, только почти без действующего вещества. Это как отрезать себе палец и приложить крошечную пилу, чтобы снять боль.

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Отравление гомеопатией

Мужчина 53 лет обратился в приемное отделение одной из больниц Мюнхена из-за спутанности сознания, тревожности, нарушения равновесия и речи. Врачи диагностировали у него антихолинергический синдром.

Такое состояние развивается, когда в организме чрезмерно подавлен нейромедиатор ацетилхолин. Он появляется после приема лекарств, эффект которых похож на действие атропина (вещество, которое есть в дурмане).

Пациент не имел хронических болезней и не принимал лекарств. Врачи выяснили, что перед госпитализацией он пил гомеопатический препарат белладонны (Atropa belladonna) с разведением D4 (1:10 000). Вытяжка из этого растения действительно содержит атропин и способна вызвать антихолинергическим синдром.

Почему произошло отравление

Однако ситуация была действительно необычной, ведь в гомеопатических препаратах содержание действующих веществ крайне низкое, они там практически отсутствуют. Не существует убедительных доказательств того, что такие средства имеют хоть какое-то действие. В то же время, как показывает опыт, иногда они могут быть опасны.

При анализе крови врачи обнаружили у пациента высокое содержание атропина, природного компонента белладонны. Когда они изучили гомеопатический препарат, который принимал пациент, оказалось, что содержание действующего вещества в нем в 600 раз выше, чем указано на этикетке.