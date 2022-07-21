Венерическое заболевание помогло древним женщинам избежать деменции

Ученые обнаружили мутации в генах, которые защищают пожилых людей от деменции. Они появились еще в древности из-за заражения инфекционными, в частности гонореей.

Исследователи считают, что бактерия помогла женщинам доживать до менопаузы при здравом уме и благодаря этому они могли воспитывать внуков. Ученые из Калифорнийского и Принстонского университетов (США) решили узнать, какие особенности биологии человека способствуют столь долгосрочному здоровью женщин.

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Мутация генов

Мутацию обнаружили в гене CD33 – рецепторе, воспроизводимом в иммунных клетках. Ученые считают, что она возникла как адаптация к молекулярной мимикрии (способность "копировать" антигенную структуру макроорганизма). Изменения в гене нивелируют его взаимодействие с бактерией, и иммунитет может снова ее атаковать.

Параллельно с этим CD33 мутации привели к тому, что он позволил разрушить поврежденные клетки и бляшки в мозгу. Чем выше экспрессия этого гена, тем лучше он защищает от развития заболевания Альцгеймера.

Гонорея помогла снизить риск деменции

Выходит, обезопасив себя от гонореи, древние люди в определенной степени уберегли себя и от старческой деменции. Такой мутации не было у неандертальцев. Поэтому учёные предположили, что она могла помочь предкам людей лучше адаптироваться к воспитанию жизнеспособного потомства. Например, женщины начали жить дольше и, став бабушками при здравом уме, ухаживали за внуками.