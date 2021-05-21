Смертей от коронавируса вдвое больше

Предполагаемое количество жертв озвучила помощница Генерального директора ВОЗ по данным и аналитике Самира Астма 21 мая на онлайн-брифинге.

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Это число на самом деле может быть в два-три раза больше. Поэтому я думаю, что с оговоркой может быть примерно 6 – 8 миллионов смертей,

– сказала Самира Асма.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что мир достиг ситуации "вакцинного апартеида". Почти половиной всего количества вакцин обладают страны с высоким уровнем дохода (15%).

МВФ представил план завершения пандемии COVID-19

Источник: IMFBlog

Интересно, что МВФ представил план окончания пандемии коронавируса. Цена вопроса – 50 миллиардов долларов. Однако эти деньги помогут только в случае, если человечество согласится на сбалансированные глобальные действия.

Программа от МВФ предусматривает вакцинацию, тестирование и защиту от рисков ухудшения ситуации. В документе говорится, что ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. Несмотря на все усилия стран и организаций, люди продолжают заражаться COVID-19.

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