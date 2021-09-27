Все инфицированные находятся на кислородной поддержке. Об этом рассказал заместитель гендиректора больницы Валентин Пыжик.

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110 человек из 127 находятся в тяжелом состоянии. 9 больных – в реанимации.

Пыжик сообщил, что средний возраст пациентов составляет 60 лет. При этом он отметил, что среди госпитализированных нет вакцинированных.

Ситуация с коронавирусом на Буковине

Источник: Черновицкая ОГА

За прошедшие 26 сентября, в Черновицкой области обнаружили 282 случая заражения коронавируса. Таким образом общее количество инфицированных в регионе от первого установленного случае составляет 87 643.

Еще 104 буковинца победили COVID-19. В целом болезнь одолели 80 586 буковинцев.

Ситуация в больницах

Источник: Черновицкая ОГА

По состоянию на 26 сентября в больницах Буковины находились 705 человек. Из них у 600 пациентов подтвержден коронавирусов, остальные – с подозрением.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 78 человек. Бригады центра экстренной медицинской помощи выезжали на вызовы 394 раза, в том числе к больным коронавирусом – 35, больных с подозрением – 67 раз.

Зафиксировано 11 летальных случаев. У всех умерших подтвердили COVID-19.

К сожалению, с начала пандемии болезнь унесла жизни 1991 жителя региона.