Центральная городская больница Кропивницкого для пациентов с подозрением на коронавирус поразила своими ужасными условиями. Там обшарпанные стены, отклеенный линолеум, а вместо туалета в палате поставили горшок.

Местные жители рассказывают, что в последний раз эти палаты ремонтировали лет 15 назад.

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Люди отмечают: персонал в больнице – профессиональный и заботливый. Однако условия пребывания пациентов – просто ужасные.

Состояние больницы и условия – просто жесть, средневековье,

– рассказывают местные жители.

В этих палатах пациенты зачастую ждут результаты тестов на COVID-19. Это длится несколько дней. Впоследствии пациентов отправляют в интенсивную терапию или другие больницы.

Особенно людей удивляло, что именно в Центральной городской больнице лечился от коронавируса мэр Кропивницкого Андрей Райкович. Тогда он подчеркивал, что находится "в 4-м боксе".

Однако медицинские работники больницы рассказали, что политик находился в отдельной VIP-палате с улучшенными условиями. Там же лечились и его родные.

Обратите внимание! За сутки 11 марта в Кропивницком зафиксировали 78 новых зараженных коронавирусом.

Палата в больнице Кропивницкого: смотрите видео