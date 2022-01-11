Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской в прямом эфире 24 канала. По его словам, штамм довольно быстро распространяется.

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"Все исследования штамма Омикрон были сделаны на популяциях, которые были привиты на 70 – 80%. Поэтому это не значит, что у людей, которые непривитые, будет такое легкое течение заболевания", – отметил он.

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Донской также отметил, что даже несмотря на то, что инкубационный период Омикрона составляет всего 3 дня, это не уменьшает риск заражения.

Омикрон пришел с опозданием на 2 года. Поэтому он находит варианты, как обмануть иммунную систему и тех, кто переболел, и тех, кто привит. Как мы видим по динамике его распространения, у него это получается. Борис Донской Врач-иммунолог

Врач отметил, что новому штамму необязательно убивать человека, он использует его организм для размножения и для инфицирования как можно большего количества других людей.

Если в популяции будет много непривитых людей, не будет и легкого течения. Будет госпитализация и будет смерть,

– подчеркнул он.

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