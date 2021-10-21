Об этом рассказал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в эфире 24 канала. В то же время резко увеличилось количество госпитализаций пациентов.

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"Очень обидно, что растет госпитализация именно тяжелых больных, кислородозависимых. Есть потребность в кислороде высокого давления и в жидком кислороде. Это люди, которые уже даже кислородным концентратором не могут обойтись", – рассказал городской голова.

Хватает ли мест в больницах

По словам Симчишина, сейчас одно из медучреждений в городе почти заполнено. Однако в Хмельницкой городской больнице еще есть примерно 100 коек в резерве. Также власти еще летом подготовили и другие дополнительные места, поэтому пока ситуация остается контролируемой.

Из положительных моментов то, что в течение 2 последних недель у нас госпитализация одинаковая. Мы очень надеемся, что в ближайшее время количество коек будет высвобождаться,

– заявил мэр Хмельницкого.

Симчишин также добавил, что дисциплина по соблюдению карантинных ограничений в городе не отличается от общегосударственной.

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