Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что для хранения вакцины против коронавируса компании Pfizer в Украине решили не покупать специальные холодильники, а арендовать их.

Напомним, что для хранения вацины Pfizer требуется специальное помещение, где поддерживается температура в минус 60-80 градусов.

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Мы полностью готовы. У нас заключен соответствующий договор на мощности с коммерческими структурами... Согласно договору, они принимают с самолета, сохраняют на центральном складе и делают полную развозку в регионы,

– пояснил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что они готовы к приему любой вакцины.

"Не просто готовы на бумаге, а готовые уже непосредственно с подписанными договорами, с уплаченными средствами. При необходимости, мы понимаем, каким образом в течение буквально недели увеличить этот объем от 300 тысяч в неделю до 600 тысяч в неделю, потому что у нас есть соответствующая коммерческая структура", – добавил он.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Максим Степанов объяснил, почему Минздрав не закупает непосредственно для государства такой холодовую цепь.

"Единственная вакцина, которой нужно минус 60-80, – это Pfizer. Больше мы просто не будем использовать эту холодовую цепь", – подчеркнул глава Минздрава.

Отметим, первая партия вакцины – 500 тысяч доз – от компании AstraZeneca индийского производства прибыла в Украину 23 февраля. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот препарат является одним из лучших в мире.

Как будут вакцинировать украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала