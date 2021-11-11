Мероприятие пройдет в формате военных учений. Его возглавит премьер-министр Нафтали Беннет.

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По его словам, Израиль победил четвертую волну COVID-19 и находится "по пути к выходу из варианта Дельта".

Что известно об обучении

Как отмечается, во время учений проверят способность государственных ведомств и национальных агентств реагировать на появление возможного варианта коронавируса Омега. Впрочем, уточнили, что в стране этот штамм пока не обнаружили.

Мы должны внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию,

– заявил Беннет.

Обучение коснется, в частности:

комендантского часа;

карантинной политики;

тестирования;

дистанционного обучения;

экономической поддержки населения;

информирования общественности и т.д.

Они пройдут в Национальном центре управления кризисными ситуациями в Иерусалиме и будут состоять из трех этапов, которые будут имитировать разные сценарии событий.

Вакцинация и коронавирус в Израиле

По данным Минздрава Израиля, на 10 ноября первую дозу вакцины против коронавируса получили 6 251 808 человек (67% населения страны, 92% взрослого населения). Вторая доза – 5 747 900 человек (62% населения страны, 84% взрослого населения).

4 001 871 человек привит третьей дозой (43% населения, 59% взрослого населения).

В общей сложности с начала пандемии в стране выявили более 1 335 миллионов инфицирований, 8 130 больных умерли. Более 1 321 миллиона человек – выздоровели.

Сколько существует штаммов коронавируса

Во всем мире циркулируют разные штаммы коронавируса. Заместитель министра здравоохранения Великобритании Надым Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса, заявил, что в мире уже циркулирует около 4 тысяч вариантов коронавируса.

Один из них, известный как Дельта, или B.1.617.2, быстро распространяется во многих странах, а в Великобритании он уже стал господствующим. Британия классифицирует Дельта как "штамм, вызывающий беспокойство". За ним внимательно следят работники здравоохранения.

Новый штамм коронавируса Дельта плюс обнаружили в Индии в апреле 2021 года.

Другие варианты, вызывающие беспокойство: