Готовьте плечи и детей, – Нетаньяху про второй раунд вакцинации от COVID-19 в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они планируют второй раунд вакцинации через шесть месяцев. По его словам, тогда укол от коронавируса будут делать даже детям.
Источник:The Times of Israel
Глава государства сообщил, что Израиль договорился с компаниями Pfizer и Moderna о покупке еще 16 миллионов доз для 9,3 миллиона населения страны.
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Готовьте плечи и детей,
– сказал политик.
Вакцинация детей в Израиле
Планируется вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет после одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В апреле компания Pfizer и ее партнер BioNTech запросили разрешение FDA для использования вакцины в этой возрастной группе.
Журналисты также отметили, что прогноз Беньямина Нетаньяху о втором раунде вакцинации, вероятно, основан на замечаниях генерального директора Pfizer Альберта Бурла.
Ранее он заявил, что, по его мнению, третья доза вакцины потребуется "примерно через 6-12 месяцев" после получения первых двух доз, а затем – ежегодно.
Ситуация с коронавируса в Израиле: коротко
- По состоянию на 21 апреля в Израиле зафиксировали более 837 тысяч случаев заражения COVID-19.
- Победить болезнь удалось более 828 тысячам человек. Умерли – 6345 пациентов.
- За прошедшие сутки, 20 апреля, в стране коронавирус выявили у 140 человек.
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