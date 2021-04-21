Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они планируют второй раунд вакцинации через шесть месяцев. По его словам, тогда укол от коронавируса будут делать даже детям.

Глава государства сообщил, что Израиль договорился с компаниями Pfizer и Moderna о покупке еще 16 миллионов доз для 9,3 миллиона населения страны.

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Готовьте плечи и детей,

– сказал политик.

Вакцинация детей в Израиле

Планируется вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет после одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В апреле компания Pfizer и ее партнер BioNTech запросили разрешение FDA для использования вакцины в этой возрастной группе.

Журналисты также отметили, что прогноз Беньямина Нетаньяху о втором раунде вакцинации, вероятно, основан на замечаниях генерального директора Pfizer Альберта Бурла.

Ранее он заявил, что, по его мнению, третья доза вакцины потребуется "примерно через 6-12 месяцев" после получения первых двух доз, а затем – ежегодно.

Обратите внимание! Компания Pfizer заявила, что вакцина против коронавируса была на 100% эффективной в испытании на последнем этапе у детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ситуация с коронавируса в Израиле: коротко