Также инцидент с врачом и пациентом выложили в соцсети. Нападающему инкриминируют хулиганство. К слову, сначала мужчина, который напал на врача заявлял, что он из СБУ. Однако в ведомстве опровергли слова жителя Ровно о том, что он – работник их структуры.

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Детали инцидента

Видео, как в окровавленном коридоре мужчина, с которым была женщина, спорит с врачом и брызжет ему в глаза из газового баллончика, обнародовали в соцсетях.

Суспільне также опубликовало видео снятое на камеру наблюдения в холле отделения. Очевидцы, в частности работники больницы, рассказали детали инцидента.

Мужчину "скорая" привезла с резаной раной руки, у него было венозное кровотечение, говорит заведующая приемного отделения Наталья Михалюк.

Непонятно, почему у него было такое поведение. Возможно, под действием алкоголя или каких психотических средств. В последнее время молодые люди под действием алкоголя часто проявляют агрессию к медперсоналу,

– рассказала врач.

Врач получил ожог глаза

Врач-травматолог Александр Генсицкий, на которого напали, рассказал, что на самом деле имел чем защититься в той ситуации, но не стал применять эти средства и решил дождаться полиции.

К сожалению, у меня есть ожог левого глаза, с правым, слава Богу все хорошо. С левым лечусь,

– говорит врач.

Что известно о причастности мужчины к СБУ

В частности, на видео из соцсетей, слышно, как мужчина заявляет, что является сотрудником СБУ. Впрочем, в управлении Службы безопасности Украины в области Суспільному это опровергли.

24-летний житель не имеет к СБУ никакого отношения. Он является хранителем одного из частных рынков, а в больнице размахивал удостоверением охранника рынка, но не сотрудника СБУ,

– говорит пресс-секретарь управления Инна Илючок.

В полиции сообщили, что житель уже привлекал внимание правоохранительных органов за кражи и преступления, связанные с оборотом наркотиков. Также его привлекали к уголовной ответственности за разбой.

Статья за "хулиганство": какую ответственность понесет житель

По факту нападения на врача в полиции открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Заявление они получили как от врача, так и от женщины, которая была с нападающим в тот момент.

Что касается санкции статьи, то если вину жителя Ровно докажут, ему грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8 500-17 000 грн) или ограничение свободы до 5 лет.