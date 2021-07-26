Хотя мы не до конца понимаем, почему некоторые из нас разговаривают во время сна, эксперты в области здравоохранения говорят, что по большей части беспокоиться об этом не стоит. Это расстройство недавно даже переквалифицировали в обычное явление.

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Почему мы можем разговаривать во сне

Ребекка Робинс, инструктор по медицине в Гарвардской Медицинской школе рассказала, как можно это предотвратить и лучше высыпаться. По ее словам, генетика или увеличение потребления алкоголя могут сыграть свою роль в этом вопросе. Другим важным фактором является чрезмерный стресс.

Справка. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sleep Medicine, более двух третей людей могут разговаривать во сне по меньшей мере раз за жизнь. Ученые также обнаружили, что почти 10 % людей использовали нецензурные слова во время сна. А самое распространенное слово – "нет".

Помимо этого, большинство людей склонны формировать более связанные предложения в первые 2 цикла сна. Впрочем, в основном никто не помнит, что разговаривал ночью. Ученые говорят, что беспокоиться по этому поводу мало причин. Но поскольку мозг работает на очень высоком уровне, вы можете не выспаться и просыпаться усталым.

Как предотвратить эти разговоры

Разговор во сне, как правило, не вреден и не связан с какими-то психическими или физическими проблемами. Но вы можете сказать что-то неудобное или выболтать секреты, если спите не одни. Вот несколько советов, которые предлагают врачи:

говорите с вашим партнером во время того, как он разговаривает во сне, а утром расскажите об этом диалоге;

если вы обнаружили, что ваш партнер продолжает просыпаться во время "ночного" разговора, попробуйте немного изменить ваш образ жизни: употребляйте меньше алкоголя, больше времени тратьте на сон;

также важно найти способы уменьшить стресс;

попробуйте не употреблять кофеин во второй половине дня;

ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одинаковое время каждый день.

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Когда обращаться к врачу

Если эти советы не сработают, обратитесь к специалисту по сну за помощью. Также опасность появляется тогда, когда ночная болтовня становится одним из симптомов других расстройств:

REM (быстрые движения глаз);

апноэ во сне (остановка дыхания);

ночные ужасы.

Иногда разговор во сне может сопровождаться другими симптомами, такими как: лунатизм, скрежет зубов и тому подобное. В случае наличия таких симптомов человеку может потребоваться лечение.