Говорить во сне: как перестать это делать и когда это может быть опасно

Если вы когда-нибудь спали рядом с другим человеком, вероятно, вы слышали, как он говорит во сне. Или узнали, что во время сна разговариваете вы. Такое явление называют парасомнией.

Хотя мы не до конца понимаем, почему некоторые из нас разговаривают во время сна, эксперты в области здравоохранения говорят, что по большей части беспокоиться об этом не стоит. Это расстройство недавно даже переквалифицировали в обычное явление.

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Почему мы можем разговаривать во сне

Ребекка Робинс, инструктор по медицине в Гарвардской Медицинской школе рассказала, как можно это предотвратить и лучше высыпаться. По ее словам, генетика или увеличение потребления алкоголя могут сыграть свою роль в этом вопросе. Другим важным фактором является чрезмерный стресс.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sleep Medicine , более двух третей людей могут разговаривать во сне по меньшей мере раз за жизнь. Ученые также обнаружили, что почти 10 % людей использовали нецензурные слова во время сна. А самое распространенное слово – "нет".

Помимо этого, большинство людей склонны формировать более связанные предложения в первые 2 цикла сна. Впрочем, в основном никто не помнит, что разговаривал ночью. Ученые говорят, что беспокоиться по этому поводу мало причин. Но поскольку мозг работает на очень высоком уровне, вы можете не выспаться и просыпаться усталым.

Как предотвратить эти разговоры

Разговор во сне, как правило, не вреден и не связан с какими-то психическими или физическими проблемами. Но вы можете сказать что-то неудобное или выболтать секреты, если спите не одни. Вот несколько советов, которые предлагают врачи:

говорите с вашим партнером во время того, как он разговаривает во сне, а утром расскажите об этом диалоге;

если вы обнаружили, что ваш партнер продолжает просыпаться во время "ночного" разговора, попробуйте немного изменить ваш образ жизни: употребляйте меньше алкоголя, больше времени тратьте на сон;

также важно найти способы уменьшить стресс;

попробуйте не употреблять кофеин во второй половине дня;

ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одинаковое время каждый день.

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Когда обращаться к врачу

Если эти советы не сработают, обратитесь к специалисту по сну за помощью. Также опасность появляется тогда, когда ночная болтовня становится одним из симптомов других расстройств:

REM (быстрые движения глаз);

апноэ во сне (остановка дыхания);

ночные ужасы.

Иногда разговор во сне может сопровождаться другими симптомами, такими как: лунатизм, скрежет зубов и тому подобное. В случае наличия таких симптомов человеку может потребоваться лечение.