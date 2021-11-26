Наличие инфекции зафиксировали у гражданина Израиля, который вернулся из Республики Малави. В настоящее время Нафтали Беннетт провел экстренное совещание, чтобы обсудить мутацию вируса и его потенциальные последствия для страны.

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Несколько недель назад, когда мы проводили национальные учения "Омега" для нового сценария с летальным исходом, это могло показаться несколько отстраненным. Излишне говорить, что это один из самых важных шагов, который подготовил нас именно к той ситуации, в которой мы находимся сейчас,

– заявил премьер.

Заметим, что из-за появления нового варианта коронавируса ныне Израиль внес 7 стран в "красный список". Речь идет о Южной Африке, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватине. Правительство запретило гражданам выезжать в Южную Африку.

Новые правила въезда в страну:

Въезд иностранцев в Израиль из этих стран запрещен.

Израильтяне, которые возвращаются домой из этих стран, проведут от 7 до 14 дней в карантинной гостинице.

Кроме Израиля, Германия и Великобритания также внесли страны ЮАР в "красный список". Вероятно, такое решение примут и в ЕС.