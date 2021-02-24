На Закарпатье ежедневно госпитализируют 200 новых инфицированных коронавирусом. Областная медицинская система находится на грани коллапса.

С 17 больниц, принимающих больных COVID-19, 6 – заполнены на 100%. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный во время брифинга 24 февраля.

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На Закарпатье мы сейчас дошли до пика, и мы отражением ситуацию в Ивано-Франковской области,

– сказал чиновник.

Медицинская система работает на пределе возможностей

В течение последней недели на Закарпатье добавили 228 коек для приема коронавирусных пациентов, их заполнили за день.

Анатолий Пшеничный подчеркнул, что медицинская система работает на пределе возможностей. По его словам, она имеет свой резерв, который быстро исчерпывается.

Он отметил, что по 200 новых больных – это очень много для Закарпатской области.

Чиновник предложил выход из ситуации

Директор Департамента здравоохранения ОГА призвал жителей области не посещать общественные места и оставаться дома при наличии симптомов простуды.

Анатолий Пшеничный уверен, что это позволит разорвать круг инфицирования.

Ситуация с коронавирусом на Закарпатье: коротко