В Греции вводят штрафы для невакцинированных пожилых людей

Греция ввела обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, поскольку уровень охвата прививками в стране остается ниже среднего в Европейском Союзе, а всплеск заболеваемости приводил к переполнению греческих больниц.

Штрафы за отказ вакцинации в Греции

Людям пожилого возраста, которые не прошли вакцинацию, грозят штрафы, начиная с 50 евро в январе, а затем – 100 евро ежемесячно пока человек не вакцинируется.

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Около двух третей из 10,7 миллиона человек в Греции полностью вакцинированы, тогда как средний показатель по ЕС составляет чуть более 70%. Но количество смертей от COVID-19 и ежедневных госпитализаций возросло после появления варианта Омикрон, хотя давление на отделение реанимации несколько уменьшилось.

Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил, что штрафы будут взиматься через налоговую службу, а деньги пойдут на финансирование государственных больниц.

Критика новых ограничений

В конце декабря было объявлено об обязательной вакцинации для возрастной группы от 60 лет, и, по данным правительства, 41,5% таких людей сейчас полностью вакцинированы. Опросы общественного мнения поддерживают такие ограничения, но некоторые законодатели ставят под сомнение законность таких действий, которые действуют только на одну возрастную группу.

Правительство Греции защищало этот закон как конституционный, ссылаясь на решение Верховного суда от 2020 года, которое позволяет государственным садикам отказывать детям, которые не были привиты от детских болезней.

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