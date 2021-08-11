Греческий глава правительства поблагодарил Украину за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным, которые борются с лесными пожарами.

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Глава греческого правительства подчеркнул, что, учитывая значительный опыт украинских пожарных, будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.

Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca,

– говорится в сообщении.

Коронавирус в Греции