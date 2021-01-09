Греция снова продолжила локдаун: пока продлятся ограничения
Из-за сложной эпидемиологической ситуации правительство Греции продлило локдаун до 18 января 2021 года. Ранее ужесточенные ограничения планировали вводить до 11 января.
Определенные смягчения с 11 января в Греции все – таки будут – откроют детские сады и начальные школы. Об этом заявил заместитель министра по вопросам гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, сообщает Ekathimerini.
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Мы пойдем так, как движется остальная Европа, мы будем делать шаг за шагом на основе рекомендаций экспертов,
– сказал Хардалиас.
Все остальные ранее введенные ограничения в Греции будут действовать и дальше.
Что запрещено в Греции
- Работа магазинов розничной торговли, книжных магазинов, салонов красоты и станций техосмотра автомобилей запрещена.
- Людям нельзя ходить на охоту и рыбалку.
- Богослужения можно проводить только без людей внутри церкви.
- С 21:00 до 05:00 действует комендантский час. В это время выходить из дома можно лишь тем, кто едет на работу или за медицинской помощью.
Заметим, Греция возобновляла карантин еще с начала ноября 2020 года. Обо всех выходах из дома люди должны были сообщать власти через смс.
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