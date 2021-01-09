Из-за сложной эпидемиологической ситуации правительство Греции продлило локдаун до 18 января 2021 года. Ранее ужесточенные ограничения планировали вводить до 11 января.

Определенные смягчения с 11 января в Греции все – таки будут – откроют детские сады и начальные школы. Об этом заявил заместитель министра по вопросам гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, сообщает Ekathimerini.

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Мы пойдем так, как движется остальная Европа, мы будем делать шаг за шагом на основе рекомендаций экспертов,

– сказал Хардалиас.

Все остальные ранее введенные ограничения в Греции будут действовать и дальше.

Что запрещено в Греции

Работа магазинов розничной торговли, книжных магазинов, салонов красоты и станций техосмотра автомобилей запрещена.

Людям нельзя ходить на охоту и рыбалку.

Богослужения можно проводить только без людей внутри церкви.

С 21:00 до 05:00 действует комендантский час. В это время выходить из дома можно лишь тем, кто едет на работу или за медицинской помощью.

Заметим, Греция возобновляла карантин еще с начала ноября 2020 года. Обо всех выходах из дома люди должны были сообщать власти через смс.

Обратите внимание! По состоянию на 9 января 2021 года коронавирусом в Греции заразились 143 тысячи человек. Из них 93 764 больных уже выздоровели, а 5 195 – умерли.