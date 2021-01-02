Греция ввела новые ограничения из-за COVID-19 и продлила карантин
Греция усилила карантин и продлила его еще на неделю в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Новые ограничения из-за COVID-19 закончатся аж 11 января.
Так, с 6:00 3 января до 6:00 11 января прекращены все виды деятельности и услуг, которые были постепенно разрешены к Рождеству. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас.
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Он добавил, что введут запрет на поездки с 21:00 до 5:00 для всех, кроме тех, кто продолжает работать или нуждается в медицинской помощи, в то же время будет прекращена работа:
- книжных магазинов;
- парикмахерских;
- салонов красоты;
- станций техосмотра автомобилей.
Также запретят охоту и рыбалку, а церкви будут закрыты.
Мы снова остаемся дома,
– отметил Стелиос Петсас.
Представитель правительства подчеркнул, что соответствующие меры необходимы для того, чтобы нормализовать эпидемиологическую ситуацию в стране и постепенно вернуться к нормальной жизни.
В частности, ожидают, что с 11 января дети смогут вернуться в школы. Петсас сделал вывод, что ситуация с коронавирусом в Греции лучше, чем во многих европейских странах. Однако он уточнил, что количество случаев заражения все еще велико.
Локдаун в Греции: кратко
- В начале ноября 2020 года Греция возобновила локдаун.
- Выходить из дома можно только в маске и по уважительным причинам: поездка на работу, посещение больницы или магазина.
- Перед выходом из дома греков обязали сообщать об этом властям с помощью СМС.
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