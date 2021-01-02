Греция усилила карантин и продлила его еще на неделю в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Новые ограничения из-за COVID-19 закончатся аж 11 января.

Так, с 6:00 3 января до 6:00 11 января прекращены все виды деятельности и услуг, которые были постепенно разрешены к Рождеству. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас.

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Он добавил, что введут запрет на поездки с 21:00 до 5:00 для всех, кроме тех, кто продолжает работать или нуждается в медицинской помощи, в то же время будет прекращена работа:

книжных магазинов;

парикмахерских;

салонов красоты;

станций техосмотра автомобилей.

Также запретят охоту и рыбалку, а церкви будут закрыты.

Мы снова остаемся дома,

– отметил Стелиос Петсас.

Представитель правительства подчеркнул, что соответствующие меры необходимы для того, чтобы нормализовать эпидемиологическую ситуацию в стране и постепенно вернуться к нормальной жизни.

В частности, ожидают, что с 11 января дети смогут вернуться в школы. Петсас сделал вывод, что ситуация с коронавирусом в Греции лучше, чем во многих европейских странах. Однако он уточнил, что количество случаев заражения все еще велико.

Обратите внимание! По состоянию на 2 января 2021 года в Греции в целом обнаружили 139 447 тысяч случаев COVID-19. Удалось побороть вирус 9 989 лицам, смертельных случаев – 4 881.

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