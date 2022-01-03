По словам авторов исследования из Университета штата Пенсильвания, почему результаты анализов именно такие, никто не может понять – поэтому данные исследования стоит интерпретировать с осторожностью.

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Ученые отметили, что результаты могут быть случайностью, однако масштабность исследования может стать доказательством того, что грибы могут повлиять на вероятность развития депрессии.

Исследование стало крупнейшим из подобных

В течение 11 лет (с 2005 по 2016) исследователи собирали информацию об общем потреблении грибов и депрессии. В исследовании собрали данные более 24 тысяч человек в США – чем они питались и насколько крепкое ментальное здоровье имели.

Результаты показали, что употребление определенных видов грибов может положительно повлиять на психику и уменьшить развитие депрессии и тревоги.

Исследование ментального здоровья от употребления грибов расширяет полезные свойства грибов,

– отметил Джошуа Маскат, соавтор исследования.

Грибы в рационе могут стабилизировать психическое состояние / Фото Unsplash

Какие грибы полезны для психики

Что именно в некоторых грибах делает их полезными для здоровья, до сих пор остается загадкой для ученых. Однако ученые отмечают, что вещества, которые содержатся в грибах, могут быть полезными не только для стабильной психики, но и хорошего общего самочувствия.

По результатам исследований, белые грибы могут помочь снизить тревожность – эти грибы насыщены калием, который успокаивает нервную систему. А грибы-ежевики, которые распространены в Америке, содержат нейротрофические и противовоспалительные вещества, которые могут облегчить симптомы депрессии.

Белые грибы помогают при тревожности / Фото Antanasc

По словам ученых, грибы содержат различные витамины, минералы и антиоксиданты, которые могут влиять на психическое состояние человека. Однако, чтобы выяснить, какие факторы действуют на человеческий организм, нужно провести еще много клинических и молекулярных исследований.

Ученые отметили, что, возможно, на течение депрессии и риск ее возникновения влияет мощный антиоксидант, который содержится в грибах – эрготионеин. Грибы концентрируют в себе наибольшую долю этого вещества, а люди могут его получить лишь тогда, когда соблюдают конкретную диету.

Грибы содержат вещество, которое может повлиять на нейроны человека / Фото Unsplash

По результатам исследований, у животных эрготионеин может иметь определенное влияние на неврологическое здоровье – это происходит из-за того, что антиоксидант преодолевает барьер кровотока, попадая непосредственно к нервным окончаниям.

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Связь между потреблением грибов и более низкими шансами на депрессию не зависела от других факторов, которые могут повлиять на психику:

Социальный статус

Экономический статус

Факторы риска образа жизни

Сопутствующие болезни

Употребление лекарств

Эти результаты подчеркивают потенциальную важность потребления грибов в качестве средства снижения депрессии и профилактики заболеваний,

– подытожили авторы исследования.