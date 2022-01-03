Грибы могут уменьшить риск депрессии: ученые провели странное исследование

Новый масштабный анализ показал, что люди, которые регулярно употребляют грибы, имеют меньше шансов получить депрессию. Почему так происходит, остается тайной для ученых.

По словам авторов исследования из Университета штата Пенсильвания, почему результаты анализов именно такие – никто не может понять. Поэтому данные исследования стоит интерпретировать с осторожностью.

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Ученые отметили, что результаты могут быть случайностью, однако масштабность исследования может стать доказательством того, что грибы могут повлиять на вероятность развития депрессии.

Исследование стало крупнейшим из подобных

В течение 11 лет (с 2005 по 2016) исследователи собирали информацию об общем потреблении грибов и депрессии. В исследовании собрали данные более 24 тысяч человек в США – чем они питались и насколько крепкое ментальное здоровье имели.

Результаты показали, что употребление определенных видов грибов может положительно повлиять на психику и уменьшить развитие депрессии и тревоги.

Исследование ментального здоровья от употребления грибов расширяет полезные свойства грибов,

– отметил Джошуа Маскат, соавтор исследования.

Грибы в рационе могут стабилизировать психическое состояние / Фото Unsplash

Какие грибы полезны для психики

Что именно в некоторых грибах делает их полезными для здоровья, до сих пор остается загадкой для ученых. Однако ученые отмечают, что вещества, которые содержатся в грибах, могут быть полезными не только для стабильной психики, но и хорошего общего самочувствия.

По результатам исследований, белые грибы могут помочь снизить тревожность – эти грибы насыщены калием, который успокаивает нервную систему. А грибы-ежевики, которые распространены в Америке, содержат нейротрофические и противовоспалительные вещества, которые могут облегчить симптомы депрессии.

Белые грибы помогают при тревожности / Фото Antanasc

По словам ученых, грибы содержат различные витамины, минералы и антиоксиданты, которые могут влиять на психическое состояние человека. Однако, чтобы выяснить, какие факторы действуют на человеческий организм, нужно провести еще много клинических и молекулярных исследований.

Ученые отметили, что, возможно, на течение депрессии и риск ее возникновения влияет мощный антиоксидант, который содержится в грибах – эрготионеин. Грибы концентрируют в себе наибольшую долю этого вещества, а люди могут его получить лишь тогда, когда соблюдают конкретную диету.

Грибы содержат вещество, которое может повлиять на нейроны человека / Фото Unsplash

По результатам исследований, у животных эрготионеин может иметь определенное влияние на неврологическое здоровье – это происходит из-за того, что антиоксидант преодолевает барьер кровотока, попадая непосредственно к нервным окончаниям.

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Связь между потреблением грибов и более низкими шансами на депрессию не зависела от других факторов, которые могут повлиять на психику: