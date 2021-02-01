Многие люди убеждены, что грибы не очень полезны, так как они содержат хитин, в результате чего блюдо плохо усваивается организмом. Но оказалось, что это не совсем так.

Источник: Food Science & Nutrition

Ученые из США обнаружили, какие питательные вещества, витамины и микроэлементы содержат грибы. Исследователи вычислили точное количество поступления в организм тех или иных питательных веществ.

К теме В каких продуктах содержится больше железа: список

При анализе ученые использовали данные Национального исследования здоровья и питания США (NHANES) за 2011 – 2016 годы.

Как проводилось исследование

Специалисты рассматривали смесь грибов, куда входили некоторые виды шампиньонов, белые грибы (из расчета 1 к 1), и отдельно вешенки. Одни из них перед употреблением подвергли воздействию ультрафиолета;

В исследовании приняли участие дети в возрасте от 9 до 18 лет и взрослые от 19 лет;

Все участники получали 84 грамма грибов в день;

Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч человек.

Результаты ученых

В общей сложности ученые обнаружили, что 84 грамма шампиньонов, белых грибов и вешенок приводит у детей и взрослых к увеличению содержания пищевых волокон на 5 – 6%, меди (на 24 – 32%), фосфора (6%), калия (12 – 14% ), селена (13 – 14%), цинка (5 – 6%), рибофлавина (13 – 15%), ниацина (13 – 14%), холина (5 – 6%).

А только у взрослых еще и железа (2,3%), тиамина (4%), фолиевой кислоты (3,6%), витамина В6 (4,6%).

Зато после употребления грибов, подвергшихся воздействию ультрафиолета, у участников наблюдалось снижение нехватки витамина D с 95,3% до 52,8% в группе от 9 до 18 лет и с 94,9% до 63,6% – для взрослых. Также исследователи обнаружили, что грибы богаты серосодержащими антиоксидантами и некоторыми аминокислотами.

В частности, употребление в пищу 84 грамм грибов компенсирует в организме 3,5 мг глутатиона и 2,2 мг эрготионеина – природного антиоксиданта, который защищает клетки кожи и снимает раздражение.