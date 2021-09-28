Как не перепутать эти заболевания в такое время? Об этом рассказала пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук.
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Она отметила, что выделить отдельные симптомы таких вирусных инфекций практически невозможно – они все равно будут пересекаться. Именно поэтому есть экспресс-тесты как на коронавирус, так и на грипп просто в аптеке. А в лабораториях можно сдать ПЦР-тесты.
Если вам важно, каким вирусом вы болеете, то нужно идти сдавать тесты. Есть лаборатории, где делают большой скрининг, который позволяет выявить N-ое количество вирусов,
– пояснила врач.
То есть, если вы не знаете, чем болеете, то вы делаете этот скрининг и он вам показывает, какой вирус обнаружили в вашем организме.
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Симптомы коронавируса
Источник: ВОЗ
Заболевание COVID-19 может иметь различный ход. Большинство инфицированных имеют только легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.
Самые распространенные симптомы:
- лихорадка;
- кашель;
- усталость;
- потеря обоняния и вкуса.
Также могут наблюдаться следующие симптомы:
- боль в горле;
- головная боль;
- боль в мышцах и суставах;
- диарея;
- высыпания на коже, побледнение пальцев рук или ног;
- покраснение или раздражение глаз.
Серьезные симптомы:
- затрудненное дыхание или одышка;
- расстройство речи, потеря подвижности или спутанность сознания;
- боль в груди.
При наличии серьезных симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Всегда звоните перед визитом к врачу или в медицинское учреждение.