Грипп или коронавирус: как не перепутать две болезни

28 сентября 2021 , 15:56
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Источник:

"РБК-Украина"

С наступлением осени коронавирус в Украине никуда не исчез, наоборот – больных стало несколько больше. Однако к этой болезни еще и добавился сезонный грипп.

Как не перепутать эти заболевания в такое время? Об этом рассказала пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук.

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Она отметила, что выделить отдельные симптомы таких вирусных инфекций практически невозможно – они все равно будут пересекаться. Именно поэтому есть экспресс-тесты как на коронавирус, так и на грипп просто в аптеке. А в лабораториях можно сдать ПЦР-тесты.

Если вам важно, каким вирусом вы болеете, то нужно идти сдавать тесты. Есть лаборатории, где делают большой скрининг, который позволяет выявить N-ое количество вирусов,
– пояснила врач.

То есть, если вы не знаете, чем болеете, то вы делаете этот скрининг и он вам показывает, какой вирус обнаружили в вашем организме.

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Симптомы коронавируса

Источник: ВОЗ

Заболевание COVID-19 может иметь различный ход. Большинство инфицированных имеют только легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.

Самые распространенные симптомы:

  • лихорадка;
  • кашель;
  • усталость;
  • потеря обоняния и вкуса.

Также могут наблюдаться следующие симптомы:

  • боль в горле;
  • головная боль;
  • боль в мышцах и суставах;
  • диарея;
  • высыпания на коже, побледнение пальцев рук или ног;
  • покраснение или раздражение глаз.

Серьезные симптомы:

  • затрудненное дыхание или одышка;
  • расстройство речи, потеря подвижности или спутанность сознания;
  • боль в груди.

При наличии серьезных симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Всегда звоните перед визитом к врачу или в медицинское учреждение.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська