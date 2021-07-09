Интересная вещь произошла во время пандемии COVID-19, пишет STAT News. С масками, социальной дистанцией и антисептиками мы держали большую часть других патогенов на расстоянии. Простуда исчезла. Респираторно-синтициальный вирус человека (РСВ) мог за зиму уложить 60 тысяч детей до 5 лет (речь о США – 24) в больницу, но как будто перестал существовать. Все это время они готовили месть.

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Возвращение респираторных болезней

Но когда маски снимаются, а школа и путешествия возобновляются, следует ожидать возвращения простудных возбудителей. Возможно, большого возвращения, как думают некоторые врачи и эксперты. Один или два плохих сезона гриппа и простуды могут быть впереди, потому что этому способствуют несколько факторов.

"Когда они вернутся, будет уязвимость и возможный рост инфекций. Многие будут жаловаться на простуду следующей зимой", – сказал STAT Бен Коулинг, исследовательских инфекционных болезней из Гонконга. На самом деле это уже началось. В Бруклине и других местах США вновь начал циркулировать РСВ. Он особенно опасен для детей и пожилых людей.

Привычные нам простудные заболевания могут вернуться / Скриншот KHOU

Настоящая вспышка, между тем, произошла в штате Юта. Этой зимой РСВ там почти не было, хотя привычный показатель – 300 больных детей на пике. Впрочем, уже в начале мая количество случаев выросло в десять раз. К мониторингу ситуации подключились также и биологи. Например, Тревор Бедфорд – вычислительный биолог из Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле.

Он наблюдал через программу Nextstrain генетическую эволюцию патогенов и их циркуляцию. Весь прошлый год сообщалось лишь о коронавирусе и риновирусе. Но это изменилось.

"Только в прошлом месяце мы начали получать немного случаев сезонного коронавируса, РСВ, метапневмовируса и так далее. Впервые с апреля 2020 года мы видим циркуляцию чего-то еще, кроме COVID-19", – сказал Бедфорд.

Жизнь без вирусов: благо и проклятие

В нормальные времена мы постоянно контактируем с вирусными патогенами. Иногда мы заболеваем, но эти контакты только усиливают нашу иммунную систему против этой конкретной угрозы.

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"Даже если произошел контакт с вирусом, но вы не болели, происходит рестимуляция Т-клеток", – сказал STAT Флориан Краммер, вакцинолог в Школе медицины на Горе Синай на Манхэттене.

Устаревшая защита

Полтора года человечество было лишено этих иммунных усилений и наш адаптивный иммунитет – часть иммунной системы, которая отвечает за память о прошлых столкновениях с патогенами и активацию защиты – не обновлялся. Это может означать, что многие из нас теперь гораздо более восприимчивы к респираторным и простудным болезням.

"Уровень адаптивного иммунитета среди населения снизился", – признает Краммер. Наступающая волна заденет взрослых, но также и детей. Родители, дневные смотрители и социальные работники скажут вам: дети усиливают микробов. Через несколько недель после начала учебного года они начинают болеть, заражая друг друга и взрослых в своих орбитах.

Новые угрозы для детей

Когда они учились удаленно и не имели достаточного контакта с другими людьми, этого, разумеется, не происходило. Но школы Гонконга показывают, что ждет детей, когда все восстановится, как раньше.

Коулинг и коллеги сообщили о взрывной вспышке риновирусных заболеваний в феврале в школах города. Риновирусы – наиболее частая причина простуд. Эллен Фоксман, иммунолог, который их изучает в Йельском Университете, говорит: подобная волна может произойти и в США.

Особенная опасность может быть для детей / Фото Children's Hospital Colorado

Тогда учебные заведения открыли впервые с октября после долгих месяцев отдаленного обучения. Кое-кто из детей даже попал в больницу. "У нас есть дети, которые никогда не сталкивались с этими вещами и пойдут в детский сад впервые" – отметила она.

У нас теперь будут два года с рождением детей, которые имеют более высокие шансы заболеть РСВ вместо одной когорты. Потенциально фертильная почва для этого вируса,

– еще более точно отметил Эндрю Павиа, глава отдела педиатрических инфекционных болезней в Университете Юты.

Американские детские госпитали уже знают, что происходило в летний период в Австралии – много несезонных респираторных заболеваний. И готовятся к возможному повторению ситуации. Когда грипп вернется, маленькие дети могут серьезно пострадать. Этой зимой была лишь одна детская смерть от детского гриппа.

Об этом надо сообщать в CDC (Center for Disease Control and Prevention – 24), обычно за год происходит 150-200 случаев.

Как конкуренция помогает подавлять вирусы

Впрочем, есть и "светлая" сторона: риновирусные заболевания могут, пусть и временно, унять ковод и грипп. Эффект ранее наблюдался во время птичьего гриппа H1N1 в Европе. Об этом была публикация в издании Lancet Microbe.

Другая статья показала, как SARS-CoV-2 подавляется на фоне риновирусных инфекций. Впрочем, эта работа пока в препринте, то есть ждет оценки со стороны других исследователей.

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"Я придерживаюсь мнения, что когда вирусы начинают циркулировать, наша врожденная иммунная система оказывает общий уровень защиты, чтобы вещи не стали слишком серьезными и проблемными", – объяснила Эллен Фоксман. До попадания в кровоток патоген должен пройти через защиту кожи и лимфатических узлов. Если микробы не погибают в крови, то воспаляют внутренние органы.

Врожденный иммунитет

Защитный фактор в человеческом теле, который был сформирован эволюционно и помогает бороться с заболеваниями и вирусами. Также отвечает за невосприимчивость человека к болезням животных и растений. Для формирования этого вида защиты важную роль играет развитие до рождения и грудное вскармливание, так как мать передает ребенку важные антитела.

Вопросительные знаки перед гриппом

И если ученые фактически уверены, что "великое возвращение простуды и гриппа" произойдет, то о его суровости существуют разные мнения. Сесиль Вибо, эпидемиолог Международного центра Фогерти в Национальных институтах здравоохранения, не уверена, что "много больных" автоматически будет означать "много тяжелых больных".

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Некоторое остаточный уровень иммунитета еще остался, говорит она. И добавляет: последние исследования говорят, что эта защита остается с нами надолго – на 1-2 года или 15 месяцев. И до сих пор существует вакцина от гриппа, которую обновляют каждый год на основе новых штаммов. "Я думаю, будет много поощрения делать вакцинацию против гриппа, потому что все будут обеспокоены", – считает Сесиль.

Во время этой пандемии вирус гриппа почти не циркулировал, а значит – его генетическая модель почти не изменилась. Это облегчит выбор, какой именно штамм взять для прививки. Впрочем, другие ученые видят в этом риск.

"Когда мы говорим о сужении генетического разнообразия гриппа, это в основном относится к самым трансмиссивным (заразным – 24) вариантам. Или тех, которые имеют другие преимущества, например, побег от иммунной защиты", – пояснил STAT Скотт Хенсли, эксперт по гриппу в Институте иммунологии Университета Пенсильвании.

Вакцину от гриппа, потенциально, будет легче разработать / Фото CBC.ca

Большинство вирусных линий были уничтожены. Оставшиеся могут стать намного опаснее, считает он. Краммер оппонирует: им еще нужно оказаться в правильном месте в правильное время, чтобы заразить людей. "В основном, это может быть эффектом случайности", – уверен Краммер.

Распространение гриппа будет зависеть от объема путешествий людей перед зимними праздниками. Сейчас они значительно ниже пандемии, но Краммер прогнозирует "плохой сезон гриппа". Впрочем, добавляет, что он может и ошибаться.

Прогнозировать вирус – сложное дело

Большинство коллег Краммера разделяют его беспокойство. Месть патогенов дыхательных путей действительно может произойти этой осенью и/или зимой в Северном полушарии. Но на самом деле, это больше догадки, потому что прогнозировать поведение вируса бывает очень сложно. Хоть и информированы, но это лишь предположение.

Например, прошлой осенью всех пугали так называемой "твиндемией", когда переполненные от COVID-19 больницы могли якобы попасть под волну простуды и гриппа. Ничего такого не произошло. Передача гриппа происходила на минимальных уровнях. CDC сообщили, что общее число госпитализированных с гриппом прошлой осенью – менее 1 человек на 100 тысяч.

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Это 1/10 от общего количества в 2011-2012 годах. А те годы были исторически низкими для эпидемий гриппа. "Что будет, я не знаю и никто не знает. Но будет интересно посмотреть, что произойдет в будущем. Это сложное взаимодействие иммунологии и поведения человека", – рассказала Эллен Фоксман.

Все ученые, с которыми разговаривал STAT для этой статьи, говорят: мы не лишены боеприпасов в этой битве. Мы можем устать, как во время адских ограничительных мер ковида, но они действительно держат респираторные инфекции под контролем. Впрочем, люди не могут полностью отменить международные поездки или работать из дома пожизненно.

"Я уверяю вас: это изменит культуру, когда люди идут работать больными или отправляют детей в школу больными. А это было очень привычно во времена перед коронавирусом", – надеется Эллен Фоксманн.