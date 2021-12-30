В Украине циркулируют три штамма гриппа

В частности, в Центре общественного здоровья определили среди лабораторных образцов вирусы типов A (H3), A (H3N2) и В.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Всего с 4 октября по 26 декабря 2021 года гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 2,8 миллиона украинцев. 38,3% из них – дети в возрасте до 17 лет.

Летальных случаев по причине гриппа зарегистрировано не было.

Как уберечься от гриппа

В Минздраве напомнили, что самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.

Важно! Прививки против гриппа нужно делать на протяжении всего эпидемического сезона: с октября по апрель. Вакцинироваться могут дети старше 6 месяцев и взрослые, не имеющие противопоказаний.

Также в Минздраве добавили, что детям до 9 лет, которые раньше не были вакцинированы от гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, нужны две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным – одна.