В Украине циркулируют три штамма гриппа
В частности, в Центре общественного здоровья определили среди лабораторных образцов вирусы типов A (H3), A (H3N2) и В.
Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе
Всего с 4 октября по 26 декабря 2021 года гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 2,8 миллиона украинцев. 38,3% из них – дети в возрасте до 17 лет.
Летальных случаев по причине гриппа зарегистрировано не было.
Как уберечься от гриппа
В Минздраве напомнили, что самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Также в Минздраве добавили, что детям до 9 лет, которые раньше не были вакцинированы от гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, нужны две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным – одна.