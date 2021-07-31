Так, ученые подтвердили, что длительное воздействие загрязненного воздуха влияет на риск развития хронического риносинусита. В частности, решающую роль играет долгосрочное воздействие крошечных частиц, содержащихся в загрязненном воздухе.

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Влияние оказалось гораздо хуже

Участниками исследования стали 6 102 взрослых пациента. Из них – 2 034 из которых страдали хроническим риносинуситом (но не аллергией).

Все они проживали в районах с высоким содержанием в воздухе PM 2,5 – мелких твердых частиц и капелек жидкости размером от 0,001 до 2,5 микрометра (примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса).

Эти частицы состоят из смеси пыли, грязи, сажи, дыма, органических соединений и металлов. Они связаны с:

высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний;

астмой;

раком;

хронической обструктивной болезнью легких;

неврологическими расстройствами;

со снижением когнитивных способностей;

преждевременной смертью.

Источниками загрязнения являются транспорт, строительство, эрозия дорожного покрытия или грунта, производства, сельское хозяйство, сжигание твердых видов топлива и так далее.

Что выяснили ученые

В результате исследований того, как уровень этих загрязненных частиц в воздухе влияет на развитие хронического заболевания, ученые выяснили, что участники, которые давно проживают в районах с высокими концентрациями взвешенных веществ, с большей вероятностью сталкивались с хроническими риносинуситами.

Например, воздействие в течение 5 лет означало, что риск развития этой болезни (хронического риносинусита – 24 канал) в полтора раза выше. Развитие тяжелого пансинусита (когда во всех четырех группах придаточных пазух носа накапливаются гной и слизь) – в 5 раз,

– подчеркнули ученые.

По словам авторов работы, они первыми подтвердили, что загрязненный воздух связан с тяжелым риносинуситом. Раньше к таким выводам приходили только на основе исследования мышей.