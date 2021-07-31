Грязный воздух или аллергия: ученые впервые назвали причину хронического риносинусита

31 июля 2021 , 09:45
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Источник:

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) выяснили, что влияет на развитие хронической формы риносинусита. Это воспаление слизистой оболочки носа. Оно может развиться даже у людей, не страдающих аллергией.

Так, ученые подтвердили, что длительное воздействие загрязненного воздуха влияет на риск развития хронического риносинусита. В частности, решающую роль играет долгосрочное воздействие крошечных частиц, содержащихся в загрязненном воздухе.

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Влияние оказалось гораздо хуже

Участниками исследования стали 6 102 взрослых пациента. Из них – 2 034 из которых страдали хроническим риносинуситом (но не аллергией).

Все они проживали в районах с высоким содержанием в воздухе PM 2,5 – мелких твердых частиц и капелек жидкости размером от 0,001 до 2,5 микрометра (примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса).

Эти частицы состоят из смеси пыли, грязи, сажи, дыма, органических соединений и металлов. Они связаны с:

  • высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний;
  • астмой;
  • раком;
  • хронической обструктивной болезнью легких;
  • неврологическими расстройствами;
  • со снижением когнитивных способностей;
  • преждевременной смертью.

Источниками загрязнения являются транспорт, строительство, эрозия дорожного покрытия или грунта, производства, сельское хозяйство, сжигание твердых видов топлива и так далее.

Что выяснили ученые

В результате исследований того, как уровень этих загрязненных частиц в воздухе влияет на развитие хронического заболевания, ученые выяснили, что участники, которые давно проживают в районах с высокими концентрациями взвешенных веществ, с большей вероятностью сталкивались с хроническими риносинуситами.

Например, воздействие в течение 5 лет означало, что риск развития этой болезни (хронического риносинусита – 24 канал) в полтора раза выше. Развитие тяжелого пансинусита (когда во всех четырех группах придаточных пазух носа накапливаются гной и слизь) – в 5 раз,
 –  подчеркнули ученые.

По словам авторов работы, они первыми подтвердили, что загрязненный воздух связан с тяжелым риносинуситом. Раньше к таким выводам приходили только на основе исследования мышей.

Чем грозит риносинусит и что это такое?


Это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух, длящееся как минимум 12 недель. Воздухоносные полости в костях черепа, соединенные с полостью носа, опухают, закупориваются и провоцируют выделение слизи в горло.

Кроме этого, пациенты с риносинуситом сталкиваются с лицевой болью, повышенным давлением и потерей обоняния. Это со временем приводит к депрессии, тревожности, нарушениям сна и в целом ухудшает качество жизни.

Среди факторов риска – врожденные нарушения, полипы и искривление носовой перегородки, ОРВИ, аллергические риниты и перфорация гайморовой пазухи.
Автор: Аліна Оліховська