Грязный воздух или аллергия: ученые впервые назвали причину хронического риносинусита
Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) выяснили, что влияет на развитие хронической формы риносинусита. Это воспаление слизистой оболочки носа. Оно может развиться даже у людей, не страдающих аллергией.
Так, ученые подтвердили, что длительное воздействие загрязненного воздуха влияет на риск развития хронического риносинусита. В частности, решающую роль играет долгосрочное воздействие крошечных частиц, содержащихся в загрязненном воздухе.
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Влияние оказалось гораздо хуже
Участниками исследования стали 6 102 взрослых пациента. Из них – 2 034 из которых страдали хроническим риносинуситом (но не аллергией).
Все они проживали в районах с высоким содержанием в воздухе PM 2,5 – мелких твердых частиц и капелек жидкости размером от 0,001 до 2,5 микрометра (примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса).
Эти частицы состоят из смеси пыли, грязи, сажи, дыма, органических соединений и металлов. Они связаны с:
- высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний;
- астмой;
- раком;
- хронической обструктивной болезнью легких;
- неврологическими расстройствами;
- со снижением когнитивных способностей;
- преждевременной смертью.
Источниками загрязнения являются транспорт, строительство, эрозия дорожного покрытия или грунта, производства, сельское хозяйство, сжигание твердых видов топлива и так далее.
Что выяснили ученые
В результате исследований того, как уровень этих загрязненных частиц в воздухе влияет на развитие хронического заболевания, ученые выяснили, что участники, которые давно проживают в районах с высокими концентрациями взвешенных веществ, с большей вероятностью сталкивались с хроническими риносинуситами.
Например, воздействие в течение 5 лет означало, что риск развития этой болезни (хронического риносинусита – 24 канал) в полтора раза выше. Развитие тяжелого пансинусита (когда во всех четырех группах придаточных пазух носа накапливаются гной и слизь) – в 5 раз,
– подчеркнули ученые.
По словам авторов работы, они первыми подтвердили, что загрязненный воздух связан с тяжелым риносинуситом. Раньше к таким выводам приходили только на основе исследования мышей.
Чем грозит риносинусит и что это такое?
Это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух, длящееся как минимум 12 недель. Воздухоносные полости в костях черепа, соединенные с полостью носа, опухают, закупориваются и провоцируют выделение слизи в горло.
Кроме этого, пациенты с риносинуситом сталкиваются с лицевой болью, повышенным давлением и потерей обоняния. Это со временем приводит к депрессии, тревожности, нарушениям сна и в целом ухудшает качество жизни.
Среди факторов риска – врожденные нарушения, полипы и искривление носовой перегородки, ОРВИ, аллергические риниты и перфорация гайморовой пазухи.