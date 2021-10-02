Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра.
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Плохое качество воздуха, которым мы дышим, является серьезным фактором для острых и хронических респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых. В дополнение к этому влияние загрязненного воздуха приводит к заболеваниям, повышает риск развития тяжелого COVID при заражении им,
– заявила Нейра.
Она отметила, что после пандемии мировому сообществу необходимо вновь задуматься о чистых источниках энергии.
Заметим, что впервые с 2005 года ВОЗ обновила рекомендации по качеству воздуха. 90% населения Земли "дышат воздухом, который не соответствует рекомендуемым ВОЗ стандартам". Согласно результатам исследований, ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают около 7 миллионов человек. У взрослых чаще всего диагностируют возникновение ишемической болезни сердца.
Обновленные рекомендации ВОЗ для усиления качества воздуха
Источник: ВОЗ
- ВОЗ предлагает ужесточить регулирование по 6 загрязнителям.
- Говорится о частицах размером менее 10 и 2,5 микрона (обозначаются, соответственно, PM₁₀ и PM₂.₅). Они глубоко проникают в легкие, а PM₂.₅ могут попадать даже в кровеносную систему.
- Чаще всего эти частицы возникают в результате сжигания топлива.
- Хотя загрязненный воздух является глобальной проблемой, в эпицентре бедствия оказались страны со средним и низким уровнем дохода.