Нашумевшая история из Африки о рождении женщиной 10 детей может быть фейком

Жительница ЮАР заявила, что родила за раз 10 детей. Новость разлетелась сетью и СМИ, ведь речь шла о мировом рекорде.

Однако власти ЮАР не смогли подтвердить, что рекордные роды действительно имели место. Родственники женщины также говорят, что детей до сих пор не видели. Иными словами, доказательств рекорда нет.

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Роженица-рекордсменка или фейк: что известно на этот час

37-летняя Госиаме Тамара Ситгол заявила, что за одни роды привела на свет 10 детей. Информация об этом появилась в СМИ 8 июня и быстро разлетелась сетью, ведь речь шла о мировом рекорде.

Однако оказалось, что доказательств рекордных родов на самом деле нет.

15 июня семья мужа Госиаме Тебого Тсотетси заявила, что детей они так и не видели. И, собственно, об их рождении знают лишь со слов женщины.

Более того – они не знают, где находится вероятная роженица-рекордсменка. Поэтому "пока не докажут обратное", семья решила считать, что детей Ситгол не рожала.

Из-за значительного резонанса инцидента с заявлением выступило министерство здравоохранения ЮАР: там заверили, что не нашли подтверждения рождения 10 детей от одной женщины за раз ни в одной больнице.

Не может такого быть, чтобы родились 10 или 8 детей, и не обнаружено никаких свидетельств их пребывания или существования,

– подытожили в министерстве.

Тем временем издание The Daily Beast пишет, что власть знает, где находится женщина, и ее задержали для проведения психиатрической экспертизы. Также отмечается, что у Госиаме Ситгол нет никаких признаков прошлой беременности.