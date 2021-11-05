Грудное молоко от переболевших COVID-19 мам может защитить новорожденного

Мамы, у которых во время родов был COVID-19, могут помочь стимулировать выработку иммунитета у их ребенка путем грудного вскармливания. Об этом свидетельствует небольшое исследование, проведенное учеными из США.

Известно, что грудное молоко содержит материнские антитела, которые могут помочь защитить младенцев от инфекций по мере развития их собственной иммунной системы. Исследования показывают, что это касается и защиты от вируса SARS-CoV-2 – молоко мам, которые болели COVID-19 или вакцинировались против болезни, содержит антитела против вируса.

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Антитела, которые передаются от матери к ребенку, обеспечивают так называемую "пассивную" иммунную защиту. Новое исследование предполагает, что грудное вскармливание после COVID-19 также может помочь стимулировать более активный иммунный ответ у младенцев против коронавируса. Ученые обнаружили, что слюна младенцев в возрасте до 2 месяцев содержала определенные антитела, направленные на S-белок вируса на SARS-CoV-2.

Мы впервые показали, что мать также может запускать активный иммунный ответ новорожденного путем передачи иммунных комплексов антиген-антитело,

– заявила ученая Рита Карсетти.

При этом ученые еще не знают, на сколько долго длится эта защита.

Еще одна причина вакцинироваться против коронавируса во время беременности

Исследователи добавили, что лучший способ передать защитные антитела младенцам – это сделать вакцинацию во время беременности. Тогда антитела проникают через плаценту и попадают в кровь плода.

Как проводилось исследование