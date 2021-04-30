Ученые проанализировали результаты нейрокогнитивного тестирования более 9 тысяч американских школьников 9 – 10 лет и сопоставили их с данными о грудном или искусственном вскармливании в детстве, полученном от их матерей.

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Молоко матери делает детей умнее

Оказалось, что у детей, которых кормили грудью, когнитивные способности были выше по сравнению со сверстниками, которые питаются молочными смесями.

Чем дольше был период естественного кормления, тем сильнее была эта связь. Так, у детей, которых кормили грудью до 7-12 месяцев, результаты нейрокогнитивных тестов были выше в сравнении с теми, кого отлучили от груди в 6 месяцев.

Почему материнское молоко так действует

В рамках этого исследования не изучались причины этого эффекта, однако авторы напомнили, что в материнском молоке содержатся очень важные питательные вещества, необходимые для здорового развития мозга ребенка.

В частности, это арахидоновая (ARA) и докозагексаеновая кислоты (DHA), которые вырабатываются в организме матери во время беременности. После рождения ребенка грудное молоко становится единственным источником этих веществ.

Наши результаты показывают, что любое грудное вскармливание дает положительное влияние на когнитивные способности, даже через длительное время,

– написали ученые.

Исследование будет продолжаться до тех пор, пока исходной когорте детей не исполнится 19-20 лет.