Группа известных препаратов на 50% снизила риск смерти при COVID-19

Ученые обнаружили группу препаратов, которые эффективны против тяжелого течения коронавируса. Лучший результат лекарства показали в группе пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

О каких препаратах идет речь?

В ходе исследования ученые смогли подтвердить, что статины значительно снижают риск госпитализаций и смерти от COVID-19.

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Статины – что это за препараты? Статины назначаются людям для снижения уровня холестерина. Это группа гиполипидемических средств, действующих на подавление фермента ГМГ-КоА редуктазы, катализирующего начальные и промежуточные стадии биосинтеза холестерина в печени, что и приводит к снижению уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности в крови, повышению липопротеинов высокой плотности.

Применение статинов при COVID-19

Эти препараты хорошо известны своими противовоспалительными свойствами, поэтому ученые уже не раз изучали их действие против SARS-CoV-2.

Кроме того, рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки, также является мишенью статинов.

Детали исследования

Команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела несколько этапов наблюдений: в исследовании приняли участие 170 пациентов с COVID-19.

Оказалось, что пациенты, которые принимали статины до госпитализации, имели более низкие риски тяжелых осложнений, более чем на 50%.

На втором этапе исследования выборка участников составила более 10 тысяч добровольцев, которые переболели COVID-19 с января по сентябрь 2020 года – у них было осложненное течение болезни.

Перспектива применения статинов

При наличии в анамнезе пациентов-участников сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии –

Наибольшая польза от приема статинов была у пациентов с сопутствующими заболеваниями в анамнезе.

Теперь мы имеем очень веские доказательства того, что статины могут существенно снижать риски смерти,

– прокомментировал соавтор работы Карен Мессер.

Ученые надеются, что их открытие будет способствовать тому, что пациенты не будут прекращать прием статинов для контроля существующих заболеваний при инфицировании SARS-CoV-2.